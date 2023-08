Pep Guardiola passa por cirurgia de emergência e desfalcará o Manchester City por até um mês

Sem o treinador, a equipe será liderada pelo auxiliar Juanma Lillo nas partidas do Campeonato Inglês

EFE/EPA/Andrew Yates Pep Guardiola esbravejando durante partida do Manchester City



O Manchester City informou que o técnico Pep Guardiola foi submetido a uma cirurgia de emergência nas costas, nesta terça-feira, 22. Com forte dores na região, o treinador viajou até Espanha para realizar o procedimento, tido como sucesso pelo clube britânico. Agora, o comandante dos Citizens ficará afastado das atividades por até um mês, perdendo ao menos dois jogos do time no Campeonato Inglês. Sem Guardiola, a equipe será liderada pelo auxiliar Juanma Lillo nas partidas diante do Sheffield United, no dia 27, e do Fulham, no dia 2 de setembro. A expectativa, assim, é que o catalão retome sua função após a Data Fifa de setembro, no dia 16 do próximo mês. Na atual temporada, o City foi derrotado pelo Arsenal, na decisão da Supercopa da Inglaterra. O estrelado conjunto britânico, entretanto, ganhou a Supercopa da Europa contra o Sevilla. Além disso, no Campeonato Inglês, os atuais campeões somam duas vitórias em duas rodadas.