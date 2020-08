Ronaldinho Gaúcho curte festas com modelos e karaokê em prisão domiciliar, diz site

O ex-craque e o seu irmão estão cumprindo prisão domiciliar em Assunção, no Paraguai, desde abril

Reprodução/Twitter/Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis, seu irmão, estão presos no Paraguai



Os irmãos Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis não estão tão solitários assim no Hotel Palmaroga, em Assunção, no Paraguai, onde cumprem prisão domiciliar desde abril – a dupla está detida por entrar no país com passaportes falsificados. De acordo com o site local “Hoy”, os ex-jogadores estão fazendo festas na requintada hospedagem, curtindo com modelos famosas e aproveitando as noites com karaokês. “Há dias que chegam pelo menos duas mulheres. Parecem ser modelos. Estão sempre bem produzidas. Chegam em carros luxuosos. As que são conhecidas entram diretamente pelo estacionamento e as que são desconhecidas pela porta da frente do hotel. Elas dançam e fazem karaokê até as primeiras horas da manhã. Depois o carro vem buscá-las”, disse uma fonte que não quis se identificar.

Segundo a fonte escutada pelo portal, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão/empresário sequer precisam se preocupar com a organização das festas. “Quem pede às meninas essas festinhas não são os irmãos, são os empresários que ‘doam’ essas meninas. Esses empresários entram em contato com os representantes das modelos e acertam os valores e vão embora. Nem Ronaldinho, nem seu irmão gastam um peso. O que sabemos também é que o Ronaldinho gosta muito de mulheres grandes e robustas”, completou.

Ronaldinho e Roberto de Assis, seu irmão e empresário, foram detidos com passaportes falsos no início de março. Depois de ficar um mês em um presídio, a dupla conseguiu pagar uma fiança para se transferir ao hotel. Lá, os irmãos tem à disposição academia e piscina, além dos serviços triviais de um hotel (estacionamento, lavanderia, café da manhã, serviço de quarto). No total, o hotel conta com 107 quartos, divididos em oito modelos. A Suíte Presidencial tem cama king size com dosel (uma estrutura, geralmente de madeira, onde pode ser colocado um tecido e deixar uma espécie de cortina sobre a cama); duas Tvs 4K, sendo uma delas de 45 polegadas e outra de 55; banheira com hidromassagem; roupão e pantufas; grande chuveiro, cozinha, banheiro social, cofre, máquina de café expresso, além de uma mobília completa em um quarto que simula um apartamento, com sala e cozinha.

Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, da Espanha, no mês de junho, Ronaldinho detalhou um pouco da sua rotina na capital paraguaia. “Fazemos esporte na academia quase todos os dias. Temos um ginásio em que podemos trabalhar e uma sala que no adaptaram. Eu leio e agradeço as mensagens de todo coração. O Barcelona sempre me tratou com muito carinho e amor”, disse Gaúcho, na ocasião. Agora, ele e o irmão esperam ser liberados nos próximos dias. O juiz Gustavo Amarilla determinou, no começo desta semana, que no dia 24 de agosto será realizada audiência em que pode ser decretada a soltura de Ronaldinho Gaúcho e Assis.