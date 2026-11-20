O motivo da punição aconteceu no duelo em que os ingleses venceram os anfitriões pelo placar de 3 a 2 no último domingo

A Inglaterra foi multada em 15 mil euros (aproximadamente R$ 100 mil) pela Uefa em razão de cantos considerados “anticatólicos” que foram entoados por seus torcedores durante a partida contra a Espanha, disputada em 15 de novembro, no Estádio Metropolitano, em Madri.

O motivo da punição aconteceu no duelo em que os ingleses venceram os anfitriões pelo placar de 3 a 2 no último domingo. O resultado do confronto encerrou uma sequência recorde de 43 partidas invictas da seleção espanhola, em compromisso válido pela sexta rodada da fase de grupos da Nations League.

E o episódio pode ter desdobramentos. Isso porque, caso um novo incidente similar seja registrado nos próximos dois anos, a equipe será obrigada a disputar uma partida como visitante sem a presença de seus torcedores, além de ficar proibida de comercializar ingressos para o confronto.

A decisão foi anunciada com base no Artigo 14 do regulamento disciplinar da Uefa, que trata de manifestações discriminatórias. A entidade considerou o conteúdo dos cânticos entoados pelos torcedores ingleses durante o confronto como inaceitável.

Diante do fato, um porta-voz da Federação Inglesa de Futebol (FA na sigla em inglês) repudiou o incidente. “Não iremos tolerar esses cânticos inaceitáveis e profundamente ofensivos, e trabalharemos com a polícia que acompanha todos os jogos da Inglaterra, em casa e fora, para identificar os infratores e tomar as medidas necessárias”.