Sergio Agüero convoca entrevista coletiva no Barcelona para explicar futuro

EFE/Enric Fontcuberta Sergio Aguero deixou o campo durante o empate do Barcelona contra o Alavés



O Barcelona informou, na manhã desta terça-feira, 14, que o atacante Sergio Agüero concederá uma entrevista coletiva, às 8 horas (de Brasília) desta quarta, para falar sobre o seu futuro no futebol. Longe dos gramados desde o final de outubro, quando foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, o atacante de 33 anos pode anunciar o fim da carreira por causa do problema. De acordo com a “Catalunya Radio”, inclusive, este deve ser o comunicado do argentino. Os rumores sobre uma possível despedida aumentaram com a confirmação de Pep Guardiola e Txiki Begiristain, diretor de futebol do Manchester City, no evento, que acontecerá no estádio Camp Nou. Segundo o veículo de informação, os representantes do clube inglês querem estar presentes em um momento tão importante para a carreira do jogador.

“Nesta quarta-feira (12 horas) o aparecimento de Sergio Aguero será realizado no Camp Nou para explicar seu futuro. O evento contará com a participação de Joan Laporta, presidente do FC Barcelona e titular do time”, informou o Barcelona, em texto publicado em suas redes sociais. O clube, vale lembrar, detectou a arritmia cardíaca após o centroavante se queixar de dores no peito em partida válida pelo Campeonato Espanhol, contra o Alavés. Após exames, a diretoria disse que o atleta passaria por um “procedimento diagnóstico e terapêutico”, ficando longe dos gramados por três meses. Revelado no Independiente, o atacante é ídolo no Atlético de Madrid e no Manchester City. Na seleção argentina, ele soma 101 jogos, com 41 gols marcados e três participações em Copas do Mundo.