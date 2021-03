Técnico do Bayern admite interesse em Haaland: ‘Existem muitas possibilidades’

Hans-Dieter Flick disse que norueguês seria o substituto perfeito para Lewandowski no ataque bávaro

EFE / EPA / Sebastian Widmann Haaland marcou duas vezes contra o Bayern na partida de sábado, 06, do Campeonato Alemão



Após ver Erling Haaland marcar duas vezes contra sua equipe no clássico deste sábado, 06, no Campeonato Alemão o técnico do Bayern de Munique, Hans-Dieter Flick, admitiu que o clube bávaro tem interesse na contratação do atacante norueguês, uma das maiores revelações do futebol mundial e que é pretendido pelos principais clubes da Europa. Questionado pela emissora Sky Germany se via Haaland como substituto do artilheiro polonês Robert Lewandowski no futuro, Flick não descartou a possibilidade. “Existem muitas possibilidades na vida. Nada pode ser descartado”, pontuou, antes de ponderar. “Mas é algo para o futuro e ele tem um contrato de longo prazo com o Borussia Dortmund (até junho de 2024) e é uma opção para muitos clubes importantes, que certamente estão pensando nele”.

O prolífico atacante norueguês marcou incríveis 45 gols em 46 partidas desde que ingressou no Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e, aos 20 anos, chegou à impressionante marca de 100 gols na carreira ao balançar as redes duas vezes contra o Bayern de Munique. O Borussia Dortmund, porém, foi derrotado por 4 a 2 pelo rival bávaro. Nesta temporada, o jovem norueguês anotou 29 tentos em 28 jogos. O Bayern está de olho no talentoso jogador, mas, como frisou Flick, a negociação não seria para o presente. “Quanto ao futuro, nem todos sabemos. As coisas podem acontecer muito, muito rapidamente no futebol. É por isso que não estou realmente preocupado com isso”.

De acordo com o jornal alemão Bild, Haaland tem em seu contrato com o Dortmund uma cláusula de rescisão estimada em 100 milhões de euros (R$ 678 milhões, na cotação atual), que poderá ser ativada apenas em 2022. Além do Bayern de Munique, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus também estão interessados no artilheiro norueguês, apontado ao lado de Mbappé como os jovens mais talentosos do futebol mundial.