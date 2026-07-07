Último título conquistado pelo Brasil completa sete anos nesta terça; relembre
Há exatos sete anos, no dia 7 de julho de 2019, a Seleção Brasileira celebrava a última conquista oficial na categoria principal. Após vencer por 3 a 1 a equipe peruana, o Brasil garantiu a conquista do nono título da Copa América em sua história. Os gols que deram o título à Seleção vieram de Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison em pleno Maracanã.
A equipe, então liderada pelo técnico Tite, voltava a erguer a taça da Copa América 12 anos após a última conquista, em 2007. Nesse meio-tempo, o único outro título relevante da Seleção Brasileira havia sido a Copa das Confederações, em 2013.
Em 2019, a campanha foi liderada por nomes como Everton Cebolinha (artilheiro brasileiro com três gols), Gabriel Jesus (autor de dois gols), Roberto Firmino e Philippe Coutinho. Da equipe da conquista da América, a Copa de 2026 repetiu os nomes de Alisson, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar.
Campanha
A primeira partida dos brasileiros na Copa América de 2019 foi contra a Bolívia, terminando com vitória canarinha por 3 a 0. Retornando aos gramados, a Seleção empatou com a Venezuela sem gols, mas goleou o Peru na última partida da fase de grupos, marcando 5 vezes na Arena Corinthians, em São Paulo, sem nenhum gol peruano.
NA estreia da fase eliminatória, em Porto Alegre (RS), a equipe brasileira foi até os pênaltis para derrotar os paraguaios por 4 a 3, sem nenhum gol no tempo regulamentar.
A Seleção do Brasil avançou para a semifinal, quando pegou os rivais sul-americanos, Argentina. O confronto aconteceu em Belo-Horizonte (PR), com o placar em 2 a 0 para os brasileiros no apito final.
A grande final da Copa América de 2019 foi disputada no Maracanã (RJ) com vitória da partida e do campeonato pela Seleção Brasileira sobre o Peru. A equipe canarinha saiu na frente aos 14 do primeiro tempo com gol de Everton, mas os peruanos conseguiram o empate aos 43, com Guerrero balançando as redes em um pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 47 minutos, Gabriel Jesus retomou a vantagem brasileira. O último gol da partida foi marcado por Richarlison, em uma cobrança de pênalti aos 89 minutos, que garantiu a vitória brasileira por 3 a 1 sobre o Peru.
Além da Taça da América, A Seleção Brasileira recebeu mais três prêmios na competição. O defensor Daniel Alves recebeu a Bola de Ouro, Everton ficou com a Chuteira de Ouro e o goleiro brasileiro Alisson, que disputou a Copa de 2026, ficou com a Luva de Ouro.