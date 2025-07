Gabigol é absolvido de acusação de fraude em exame antidoping e pode seguir jogando pelo Cruzeiro

Suspensão de 24 meses imposta em março, foi anulada; atacante estava liberado para treinar e atuar graças a um efeito suspensivo concedido até o julgamento do caso

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Se tivesse sido considerado culpado, Gabigol ficaria impedido de atuar e treinar pelo Cruzeiro até o fim do período da punição



O atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro, foi absolvido da acusação de fraude em um exame antidoping realizado em abril de 2023, quando ainda atuava pelo Flamengo. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (4) pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que acolheu o recurso do jogador contra a União Federal do Brasil e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Com isso, foi anulada a suspensão de 24 meses imposta ao atleta em março, que teria validade até abril deste ano.

Gabigol seguia liberado para treinar e jogar graças a um efeito suspensivo concedido até o julgamento do caso. Se tivesse sido considerado culpado, o jogador ficaria impedido de atuar e treinar pelo Cruzeiro até o fim do período da punição. Na fase final do julgamento, realizada na Suíça, Gabriel Barbosa não compareceu, sendo representado por seu advogado. O recurso foi analisado por um painel de três árbitros da CAS.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em comunicado oficial, a Corte afirmou que, apesar de o jogador ter demonstrado “total falta de cooperação” durante o exame, sua conduta não configura adulteração conforme os critérios do Código Mundial Antidoping e, portanto, não se enquadra como uma violação das regras. Ainda segundo a CAS, o comportamento do atacante poderia ter levado a uma punição se os oficiais de controle de doping tivessem feito a notificação de forma mais clara ou adotado uma postura mais firme diante de atrasos e atitudes consideradas obstrutivas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira