Neymar fica fora do 1º treino da Seleção e é encaminhado para clínica para realizar exames 

Segundo a CBF, ‘nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira’

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogador Neymar chega de helicóptero à Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 27 de maio de 2026



Neymar chegou nesta quarta-feira (27) à Granja Comary, em Teresópolis, onde se reuniu com o elenco da Seleção, entretanto, ficou fora o primeiro treino e foi encaminhado para uma clínica na cidade para realizar exames complementares, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nota. “Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira.”, diz a entidade.

No dia 20 de maio, a CBF havia se posicionado sobre a lesão de Neymar e disse que iria avaliar o jogador em Teresópolis quando a apresentação fosse realizada. Na ocasião, a entidade havia informado que recebia “constantemente laudos e avaliações de todos os atletas convocados, contudo, eles só serão avaliados pela equipe médica da Seleção Brasileira a partir da apresentação oficial”.

Exame realizado pelo atleta após o jogo do Santos contra o Coritiba, no dia 17 de maio, apontou uma lesão de grau moderado na panturrilha direita. A informação foi confirmada pelo coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, em entrevista ao ge. Neymar foi convocado para a Seleção Brasileira na segunda-feira (18), quando o técnico italiano, Carlo Ancelotti, divulgou a lista de 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

O camisa 10 do Santos está indo para sua quarta Copa do Mundo. Sua primeira convocação foi para a Copa de 2010 que aconteceu na África do Sul. Neymar nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, desde que assumiu a Seleção em 26 de maio de 2025.

O Brasil estreia no dia 13 em jogo contra o Marrocos, às 19h.