Quais são os principais jogadores das seleções que enfrentam o Brasil na fase de grupos na Copa do Mundo

Seleção compete com Marrocos, Escócia e Haiti por vaga nas eliminatórias

DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP; Ciro Fusco/EFE/EPA; Ronald Wittek/EFE/EPA Hakimi, Duckens Nazon e Scott McTominay.



A Seleção Brasileira de Futebol entrará na disputa pelo seu sexto título do maior campeonato do esporte, na 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA. O Brasil é o único país a ter participado de todas as edições do torneio, e a edição de 2026 será sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, iniciando dia 11 de junho, daqui a 15 dias.

O Brasil integra o grupo C da primeira fase da competição, disputando vaga para o mata-mata com Marrocos, Escócia e Haiti. Cada seleção faz três confrontos com as demais, e avançam para as eliminatórias os dois primeiros colocados de cada chave, mais os oito melhores terceiros colocados gerais.

Nesta edição da Copa, o Brasil estreia dia 13, um sábado, entrando em campo às 19h00 (de Brasilia). O primeiro confronto será contra a seleção do Marrocos, que está em sua sétima participação em copas, sendo a terceira consecutiva, um feito inédito na história do país.

A seleção marroquina vem de série histórica na última Copa, ficando em primeiro na fase de grupos, vencendo Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final, e parando somente na semi ao perder para a França. Marrocos conquistou o quarto lugar da competição, com uma lista de jogadores focada no bloco defensivo, enquanto o time de 2026 renovou o meio-campo e conta com novas estrelas.

Marrocos

A seleção africana, comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi, foi a última do grupo C a divulgar sua lista de convocados, mas conta com nomes de ponta do futebol marroquino que integram as principais equipes da Europa. Entre os principais destaques estão o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, e o atacante Brahim Diaz, do Real Madrid.

Achraf Hakimi Mouh é amplamente considerado um dos melhores laterais-direitos do mundo, somando 95 jogos e 11 gols pela seleção de Marrocos. Entre as principais conquistas do jogador estão dois títulos da Liga dos Campeões da UEFA e um Mundial de Clubes. Com o Real Madrid, onde começou sua carreira profissional, Hamiki venceu o Mundial e uma Champions. Com seu atual clube, Paris Saint-Germain, fez parte da conquista histórica do título europeu.

Brahim Abdelkader Diaz foi um dos únicos três jogadores na história a vencer a Premier League, a La Liga e a Série A Italiana, principais campeonatos da Inglaterra, Espanha e Itália. Pela seleção marroquina, o jogador disputou 25 partidas, marcando um total de 14 gols. Atualmente, Brahim Diaz atua como meia-atacante no Real Madrid, mas já jogou profissionalmente pelo Manchester City e Milan.

Haiti

O segundo confronto do Brasil pela fase de grupos será contra a Seleção Haitiana, no sábado, dia 19 de junho, a partir das 21h30 (de Brasília). Os jogadores do país caribenho defendem sua bandeira na Copa do Mundo FIFA 2026, após 52 anos sem participar da competição, desde 1974, na Alemanha. Os grandes destaques da equipe do técnico Sébastien Migné para o retorno são Duckens Nazon e Jean-Ricner Bellegarde.

Duckens Nazon entra como destaque com status de lenda para o país, sendo o maior artilheiro histórico da seleção haitiana, com 44 gols em 80 jogos. O atacante atualmente faz parte da equipe do Esteghlal FC, um dos clubes de futebol mais populares e bem-sucedidos do Irã, e integra a seleção como uma referência no setor ofensivo.

Jean-Ricner Bellegarde vem da Premier League para atuar como meio-campista da seleção haitiana, posição que representa no Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra, sendo o primeiro representante do Haiti a disputar a principal competição inglesa. O jogador naturalizado, que nasceu na França, estreou pela seleção do país caribenho em 2025, participando de 8 jogos oficiais.

Escócia

O último confronto do Brasil pela fase de grupos acontecerá na quarta-feira, 24 de junho a partir das 19h00 (de Brasília), enfrentando a Escócia, que retorna ao maior campeonato futebolístico do mundo após 28 anos sem se classificar para a competição, desde 1998, na França. A seleção do técnico Steve Clarke chega para o confronto com o lateral-esquerdo Andy Robertson, que atuava pelo Liverpool, e o meia Scott McTominay, do Napoli, como destaques.

Andy Robertson deixou o Liverpool no final da temporada, onde levantou uma sequência de taças usando a camiseta do time inglês. Entre as maiores conquistas do lateral-esquerdo estão a Champions e o Mundial de 2019. No mesmo ano, ajudou o clube a levar a Supercopa e a Premier League, título que voltou a conquistar em 2025. Pela seleção escocesa, o jogador atuou em 92 partidas, marcando quatro gols.

Scott McTominay foi eleito o melhor jogador da Série A do Campeonato Italiano pelo Napoli na temporada 2024/25. O meio-campista ainda levou a Supertaça da Itália com o clube na temporada seguinte e levantou a Taça da Liga Inglesa em sua passagem pelo Manchester United em 2023. Pela seleção, McTominay disputou 69 partidas, marcando 14 gols. Um deles, que garantiu a classificação para a Copa deste ano, rendeu uma homenagem do Banco da Escócia, que estampou o jogador em uma edição limitada de notas de 20 libras esterlinas em maio.