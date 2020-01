Gabigol ultrapassa Arrascaeta e vira a contratação mais cara da história do futebol brasileiro

Reprodução Gabigol é o mais caro da história do futebol brasileiro



O Flamengo desembolsará 17 milhões de euros (cerca de R$ 78,6 milhões, na cotação atual) para contratar Gabriel Barbosa, que pertencia a Inter de Milão. Com o negócio sacramentado, o atacante passará a ser a aquisição mais cara feita por um clube brasileiro na história, superando o valor registrado na compra de Arrascaeta pelo Rubro-Negro, em 2019.

No início do ano passado, o Fla tirou o uruguaio do Cruzeiro ao depositar R$ 63,7 milhões na conta da Raposa, em transação recorde para o futebol nacional. Em campo, De Arrascaeta correspondeu em sua primeira temporada e terminou o ano como peça-chave do time campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América.

Fechando o top 3 das transferências mais caras, está Carlos Tévez, contratado pelo Corinthians junto ao Boca Juniors por 60,5 milhões (valor da época), em 2004.

Na lista dos 10 maiores investimentos, o Flamengo é protagonista e aparece mais três vezes, incluindo a contratação de Gérson, Vitinho e Michael, o último recém-contratado.

Veja a lista abaixo:

1 Gabriel – Internazionale – Flamengo (2020) – R$ 78, milhões

2 De Arrascaseta – Cruzeiro – Flamengo (2019) – R$ 63 milhões

3 Tévez – Boca Juniors – Corinthians (2004) – R$ 60,5 milhões

4 Gérson – Roma – Flamengo (2019) – R$ 49,7 milhões

5 Vitinho – CSKA – Flamengo (2018) – R$ 44 milhões

6 Leandro Damião – Internacional – Santos (2014) – R$ 41,6 milhões

7 Pato – Milan – Corinthians (2013) – R$ 40,5 milhões

8 Michael – Goiás – Flamengo (2020) – R$ 34 milhões

9 Borja – Atlético Nacional – Palmeiras (2017) – R$ 33 milhões

10 Nilmar – Lyon – Corinthians (2006) – R$ 27,8 milhões