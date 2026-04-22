Goiás x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Serra Dourada, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil



Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Serra Dourada, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Goiás vem de uma derrota por 2 x 0 para o Cuiabá no domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Cruzeiro vem de uma vitória contra o Grêmio, por 2 x 0, no sábado (18), pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Goiás x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), pelo Sportv (TV fechada) e pela GE TV.