Grêmio aproveita expulsão do Inter, vence o Gre-Nal 450 por 3 a 0 e encaminha título do Gaúcho

Com a ampla vantagem, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio

WILLIAN ABI/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Vinícius fez o terceiro gol do Grêmio



Todos sabem que o clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional é recheado de polêmica, disputa, discussões e bola na rede. E não foi diferente no Gre-Nal 450 da história, com o time tricolor aproveitando a expulsão de Bernabei para abrir ampla vantagem na final do Campeonato Gaúcho ao derrotar o rival por 3 a 0, neste domingo, em casa.

O clássico era equilibrado até aos 32 minutos, quando Bernabei levou vermelho direto ao matar o contra-ataque. Na sequência, Enamorado e Amuzu marcaram, para protesto do Internacional, que reclamou de falta em Ronaldo, na origem do segundo gol. Na segunda etapa, o Grêmio foi inteligente, deixou o Inter ganhar confiança e aproveitou nova falha para marcar o terceiro, com Carlos Vinícius.

Com a ampla vantagem, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio, que mesmo assim garante o 44º título gaúcho. Já o Internacional, precisa de pelo menos três gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Quatro ou mais, garante o bicampeonato.

Aproveitando o fator casa, o Grêmio tomou as rédeas no início da partida. Com a posse de bola, trocava passes na intermediária para abrir espaço e costurar as jogadas pelo meio. O Internacional era mais reativo, focado em se defender e na busca por uma contra-ataque. A estratégia do Inter funcionava até aos 32 minutos, quando Amuzu armou o contra-ataque e foi derrubado por Bernabei, que foi expulso direto.

Com um a mais, o Grêmio aumentou sua pressão e não demorou para abrir o placar. Aos 36, Enamorado pegou a sobra e, de fora da área, acertou um belo chute colocado sem chances para Rochet. O clima seguiu quente, como manda o manual do clássico gaúcho. Viery desarmou no meio de campo e a bola sobrou para Amuzu avançar sozinho para ampliar o marcador. O time do Inter protestou por falta em Ronaldo na origem da jogada, mas o VAR não interveio.

Na volta do intervalo, o Grêmio mudou sua postura. Deixou a bola com o Internacional e ficou na espreita pelo contragolpe. Quando o time de Pezzolano ganhou confiança, o time da casa foi fatal. Alan Patrick cochilou e Amuzu deixou Carlos Vinícius na cara da gol. O artilheiro deu um toque sutil por cima de Rochet, a bola bateu na trave e no zagueiro Victor Gabriel, que tentou cortar, mas acabou entrando com bola e tudo.

Com três gols de vantagem, o Grêmio foi tirando o pé do acelerado, ainda mais quando o Inter se abdicou de jogar e se fechou ainda mais na defesa, para não ver seu prejuízo aumentar. O time da casa manteve a bola no ataque, com o meio congestionado passou a abusar da bola aérea. Já nos acréscimos, quase transformou a vitória em goleada, mas a cabeçada de Gustavo Martins passou tirando tinta do travessão.