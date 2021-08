Grêmio não pune jogadores por festa em buffet: ‘Respeitaram os protocolos’

Apesar da repercussão negativa, a diretoria do Tricolor entendeu que o pagode aconteceu ‘dentro das normas municipais vigentes para realização de eventos’

Reprodução/Twitter/@FBITricolor Jogadores do Grêmio foram flagrados em pagode após derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro



O Grêmio emitiu uma na tarde desta segunda-feira, 16, para se pronunciar sobre o vídeo de uma festa promovida por jogadores do clube no último domingo, um dia depois da derrota diante do São Paulo, que afundou ainda mais o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar da repercussão negativa nas redes sociais, a diretoria do Tricolor entendeu que o evento, realizado na cidade de Canoas (RS) para comemorar o aniversário do zagueiro Paulo Miranda, aconteceu “dentro das normas municipais vigentes para realização de eventos, com limite de convidados e respeito aos protocolos”. Nas imagens que circulam na web, no entanto, vários atletas, como Rafinha, Pedro Geromel e Diego Souza, por exemplo, aparecem sem máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Em vídeo postado no Instagram há menos de uma hora, jogadores do Grêmio aparecem em casa de eventos em Canoas. pic.twitter.com/FLPPApemjA — FBI Tricolor (@FBITricolor) August 16, 2021

Confira a nota do Grêmio na íntegra:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público informar a sua torcida e demais interessados que tomou conhecimento, na manhã desta segunda-feira, de um vídeo que exibe jogadores do Clube em uma confraternização.

Imediatamente, o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol se reuniram com os atletas envolvidos, para buscar os esclarecimentos que seguem:

– Os jogadores estavam comemorando o aniversário de um companheiro, ao lado de suas famílias e filhos e após cumprirem a sessão de treinamentos do domingo;

– O encontro aconteceu em um buffet infantil na cidade de Canoas, entre 18h e 24h;

– A festa foi organizada dentro das normas municipais vigentes para realização de eventos, com limite de convidados e respeito aos protocolos.

Ressalta-se, ainda, que os jogadores do Grêmio são orientados continuamente sobre os procedimentos de prevenção à COVID-19 e mantém rígido controle de saúde na rotina de treinamentos e jogos.