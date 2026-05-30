Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Grêmio e Corinthians se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre
Jovem Pan.Grêmio e Corinthians se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre
Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela Série A do Brasileirão. O confronto é importante para os dois clubes, que estão atualmente empatados em número de pontos com 21 cada. O time gaúcho ocupa a 14ª colocação, enquanto o paulista está em 15º.
O Grêmio vem de empate por 2 x 2 contra o Torque na terça (26), pela Copa Sul-americana. Na quarta (27), o Corinthians perdeu por 2 x 0 para o Platense pela Libertadores da América.
Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), geTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
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