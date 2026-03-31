Itália cai nos pênaltis para a Bósnia e está fora da Copa pela 3ª vez seguida

País está sem disputar a competição desde 2014

Stefano RELLANDINI/AFP STEFANO RELLANDINI/AFP Foto de STEFANO RELLANDINI/AFP O italiano Gennaro Gattuso parece abatido após ser derrotado durante a partida de qualificação europeia para a Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Itália e Noruega, no Estádio San Siro, em Milão, em 16 de novembro de 2025. (Foto de Stefano RELLANDINI/AFP)



A Itália perdeu nesta terça-feira (31) para a Bósnia, na final da Repescagem Europeia para a Copa do Mundo 2026. A seleção tetracampeã ficará de fora da maior competição do futebol pela terceira edição seguida.

A “Azzura” chegou a estar na frente do placar com gol de Moise Kean aos 15 minutos do primeiro tempo, mas a expulsão do zagueiro Alessandro Bastoni complicou o time de Gennero Gattuso. A Bósnia cresceu no jogo e empatou a partida faltando 11 minutos para o final, com gol de Haris Tabaković. O jogo seguiu para a prorrogação e continuou com o placar de 1 a 1.

Nas cobranças de pênaltis, Francesco Pio Esposito, jovem de 20 anos da Inter de Milão, desperdiçou o primeiro pênalti da Itália. Bryan Cristante acertou o travessão e complicou de vez a seleção. A Bósnia, por sua vez, não desperdiçou nenhuma cobrança e carimbou a vaga para a Copa. É a segunda vez que o país disputa a competição, sendo a primeira vez em 2014.

A Itália chegou ao jogo decisivo após vencer a Irlanda do Norte, nas semifinais da repescagem, por 2 x 0, na última quinta-feira (26). Depois de um primeiro tempo pouco inspirado, Tonali e Moise Kean marcaram os gols que garantiram a vaga na final. Nas eliminatórias europeias, a seleção italiana terminou em segundo no Grupo I da fase de grupos. A primeira colocação ficou com a Noruega, conseguindo a classificação direta.

Já a Bósnia superou País de Gales nos pênaltis, fora de casa, também na quinta-feira. O país conseguiu o segundo melhor desempenho no seu grupo da primeira fase. A seleção do Leste Europeu venceu cinco das oito rodadas no Grupo H, mas viu a Áustria terminar com a vaga direta.

Coincidentemente, Bósnia e Itália não disputam a Copa do Mundo desde 2014, quando a edição aconteceu no Brasil. As duas seleções foram eliminadas na fase de grupos na ocasião.

*Em atualização