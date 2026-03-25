Segurança nega envolvimento de Chappell Roan em confusão com filha de Jorginho

No sábado (21), o jogador do Flamengo disse que o homem abordou sua esposa e filha de ‘forma agressiva’ após suposta interação da criança com a cantora; a artista negou ter dado ordens para repreender a menina

REBECCA SAPP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Pascal Duvier confirmou a informação dada por Chappell Roan que não integra a equipe da cantora



O segurança de celebridades Pascal Duvier negou nesta quarta-feira (25) o envolvimento da cantora Chappell Roan em confusão com a filha de Jorginho. Por meio de publicação no Instagram, ele assumiu a “responsabilidade” pelo episódio.

“Eu estava no hotel em nome de outra pessoa, e não fazia parte da equipe de segurança pessoal de Chappell Roan. As ações que tomei não foram em nome de Chappell Roan, da sua equipe de segurança pessoal, da sua gestão ou de quaisquer outros indivíduos”, escreveu Duvier.

O segurança ainda acrescentou que “tomou uma decisão” com base em informações que obteve do próprio hotel e em “eventos que testemunhou nos dias anteriores”. “Minha única interação com a mãe foi tranquila e com boas intenções, e o resultado do encontro é lamentável”, declarou.

Entenda o caso

Chappell Roan veio a São Paulo para se apresentar no sábado (21), no Lollapalooza Brasil. A artista norte-americana fechou o segundo dia do festival. Antes da apresentação, o jogador do Flamengo Jorginho expôs no Instagram um episódio que ocorreu com a sua filha durante o café da manhã no hotel, onde ela estava hospedada com a mãe, e que envolveria a cantora.

“Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza de que era [a Chappell Roan]. […] Ela nem chegou a abordar. Apenas passou pela mesa da cantora e olhou para confirmar que era ela”, relatou Jorginho.

O atleta contou que, logo depois, um segurança se dirigiu à mesa onde estavam a esposa e a filha. Segundo o jogador, o homem “começou a falar de forma agressiva” e disse que a mãe da menina “não deveria permitir” que a criança “desrespeitasse” ou “assediasse outras pessoas”.

Em vídeo publicado no dia seguinte, no domingo (22), Chappell Roan se pronunciou sobre o episódio. A cantora negou ter visto uma mãe com uma criança. Ela disse que ninguém a abordou ou a incomodou. A artista ainda relatou que não pediu a nenhum segurança para repreender a filha de Jorginho e acrescentou que o homem envolvido na confusão não era de sua equipe.