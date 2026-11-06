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Jovem Pan transmite Dynamo Dresden x Greuther Fürth pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será no YouTube; siga ao vivo

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Jovem Pan transmite Dynamo Dresden x Greuther Fürth pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
O confronto será entre Dynamo Dresden e Greuther Fürth, nesta sexta, a partir das 14h30 da tarde, pela décima-primeira rodada do campeonato. Jovem Pan / Youtube

Jovem Pan transmite nesta sexta (06) a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Dynamo DresdenGreuther Fürth, nesta sexta, a partir das 14h30 da tarde, pela décima-primeira rodada do campeonato.

SERVIÇO

  • Bundesliga –  Dynamo Dresden x  Greuther Fürth
  • Data: sexta-feira, 6 de novembro
  • Horário: 14h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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