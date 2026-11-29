Está chegando a hora de Greuther Fürth x Arminia Bielefeld: o jogo é às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Está chegando a hora de Greuther Fürth x Arminia Bielefeld: o jogo é às 9h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Greuther Fürth x Arminia Bielefeld ao vivo

Greuther Fürth x Arminia Bielefeld será transmitido por OneFootball (streaming).

Escalação do Greuther Fürth

Greuther Fürth (4-2-3-1): Florian Hellstern; J. Dehm, J. Heuer, Hendry Aron Blank, G. Itter; S. Appelkamp, P. Will, F. Klaus, Ole Pohlmann, A. Keller; D. Srbeny. Técnico: H. Vogel.

São três mudanças em relação ao último jogo, derrota por 2 a 1 para o Hannover 96. Entram Hendry Aron Blank, Appelkamp e Klaus. Saem Keresztes, Ademi e Sillah. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld (3-4-3): J. Kersken; M. Bauer, S. Russo, M. Großer; H. Koudossou, L. Jensen, M. Wörl, A. Sicker; M. Momuluh, J. Grodowski, J. Rochelt. Técnico: Oliver Kirch.

É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 2 a 1 para o 1. FC Magdeburg: Koudossou entra no lugar de Hagmann. A formação passa de 4-1-4-1 para 3-4-3.

Como chegam os times

O Greuther Fürth ocupa a 14ª posição, com 12 pontos em 12 jogos. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Hannover 96. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias e três derrotas.

Do outro lado, o Arminia Bielefeld soma 17 pontos em 12 jogos e aparece em 8º lugar na tabela. Na última partida, o time perdeu para o 1. FC Magdeburg por 2 a 1. O time acumula três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

Veja também o guia completo de Greuther Fürth x Arminia Bielefeld

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 9h30 (de Brasília) Local: Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Sportpark Ronhof Thomas Sommer Arbitragem: Felix Bickel

Felix Bickel Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.