Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Juventude e Atlético Mineiro se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo de ida terminou em empate sem gols. O Atlético-MG dominou a posse de bola e pressionou durante boa parte do tempo, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva do Juventude, que chegou a se fechar com linha de seis; a melhor chance do Galo veio no segundo tempo, com Igor Gomes acertando a trave em cobrança de falta. Já o time gaúcho, mais contido, teve sua grande oportunidade no primeiro tempo, quando Alisson Safira mandou uma bomba de fora da área no travessão.

Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida pela Amazon Prime.