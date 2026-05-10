Mbappé não se recupera a tempo e desfalca Real Madrid no clássico contra o Barcelona

De acordo com o jornal espanhol Marca, o francês voltou a sentir uma lesão muscular na coxa esquerda e, por isso, não foi relacionados para o duelo

CRISTINA QUICLER / AFP Ainda segundo o jornal, o atacante precisou deixar o treino de sábado, 9, o último antes de El Clásico, cinco minutos antes do fim por desconforto na coxa. A ausência surpreende a todos, pois o jogador participou de toda a atividade prévia à partida.



O craque francês Kylian Mbappé está fora do clássico entre Real Madrid e Barcelona neste domingo, 10, no Camp Nou, pela 35ª rodada de La Liga. De acordo com o jornal espanhol Marca, o francês voltou a sentir uma lesão muscular na coxa esquerda e, por isso, não foi relacionados para o duelo.

Ainda segundo o jornal, o atacante precisou deixar o treino de sábado, 9, o último antes de El Clásico, cinco minutos antes do fim por desconforto na coxa. A ausência surpreende a todos, pois o jogador participou de toda a atividade prévia à partida.

O jogador atravessa uma fase de pressão extracampo no time de Madri. A imprensa espanhola relatou que o francês discutiu com um integrante da comissão técnica de Álvaro Arbeloa durante treinamento e também gerou revolta dos torcedores após viajar à Itália com a namorada Ester Expósito enquanto tratava justamente a lesão na coxa esquerda. Por todos esses episódios, parte da torcida do Real criou uma petição pedindo a sua saída. O manifesto já conta com três milhões de assinaturas.

Outro jogador que é desfalque para o clássico é Federico Valverde, que segue em recuperação de um traumatismo craniano após briga com o companheiro de time Aurelién Tchouaméni na última semana.

Neste momento, o Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com 77 pontos, 11 a menos que o líder Barcelona. Os catalães podem levantar a taça já neste domingo caso vençam o time merengue.