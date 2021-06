Ministério da Saúde irá elaborar protocolo de segurança para a Copa América

Marcelo Queiroga afirmou que o torneio continental será realizado em condições rigorosamente validadas e alegrando ‘o povo brasileiro que ama futebol’

Edilson Rodrigues/Agência Senado Em conversa com jornalistas, Queiroga falou sobre o torneio



O Ministério da Saúde será responsável por elaborar um protocolo de segurança para a realização da Copa América no Brasil. A informação foi dada pelo chefe da pasta, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira, 1º, em conversa com os jornalistas. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estava ao lado do ministro. Queiroga afirmou que o torneio continental será realizado em condições rigorosamente validadas e “trazendo alegria para o povo brasileiro que ama futebol”. “Seguindo as recomendações de vossa excelência [presidente da República], o Ministério da Saúde elaborará, em parceria com as autoridades sanitárias dos estados, onde acontecerão os jogos, um protocolo para promover a segurança dos atletas, comissão técnica e quem acompanha a nossa Copa América”, disse o ministro. Também nesta terça, Bolsonaro confirmou que a Copa América será realizada e divulgou quatro sedes: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro. O governo também impôs restrições para a realização do evento, como a ausência de público nos estádios e um limite de 65 membros por delegação para as equipes do torneio.