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Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Mirassol e LDU se enfrentam pela Copa Libertadores nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maião

  • Por Jovem Pan
  • 07/05/2026 06h22 - Atualizado em 07/05/2026 06h22
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DOUGLAS RIBEIRO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Mirassol x Flamengo O duelo acontece pela quarta rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes que disputam a liderança do Grupo G. 

Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo acontece pela quarta rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes que disputam a liderança do Grupo G.

Onde assistir Mirassol x LDU ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming), com início da transmissão às 19h (de Brasília).

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