Neilton, do Coritiba, recebe R$ 1 mil reais por engano e devolve valor: ‘Rolê aleatório’

O jovem Pedro Otávio Leal errou os dígitos ao fazer um depósito e acabou transferindo a quantia para o atacante Neilton



O jovem Pedro Otávio Leal acabou ficando conhecido nas redes sociais após fazer um pedido de ajuda inusitado. O internauta relatou que errou os dígitos na hora de fazer um depósito e, por engano, colocou aproximadamente R$ 1 mil na conta do atacante Neilton, do Coritiba. “Boa tarde só para quem fez um depósito enganado de R$ 1.088,37 na conta do Neilton! Me ajudem a entrar em contato com algum empresário, ou sei lá. Estou tentando de tudo”, escreveu em sua conta no Twitter.

Pouco tempo depois, Pedro contou que conseguiu o contato de Neilton e que o valor já havia retornado para a sua conta. “Tropa, consegui contato com o brabo, graças a Deus tudo vai se resolver. Gratidão infinita pela atenção e gentileza, Neilton”, publicou o jovem, que tirou um print da conversa com o atacante, onde falava do engano. Já Neilton, em sua conta no Instagram, usou o “Stories” para comentar o ocorrido. “Vocês estão me mandando mensagem e acabei vendo. Já entrei em contato com o cara que se enganou e meteu esse rolê aleatório e o dinheiro já foi devolvido”, disse o atleta, que coleciona passagens por Santos, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória e Internacional.

boa tarde só pra quem fez um depósito enganado de R$ 1.088,37 na conta do Neilton! 👍🏼 pic.twitter.com/rOW3kc6Jce — leal (@pedootavio) February 22, 2021