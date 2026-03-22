O regulamento da Fifa e as consequências da desistência do Irã na Copa do Mundo de 2026

A saída oficial da seleção iraniana devido ao conflito com os Estados Unidos aciona protocolos disciplinares inéditos e força a reorganização logística do torneio

STR / AFP Saída do Irã da Copa do Mundo se deu depois das operações dos Estados Unidos e de Israel contra o país



A seleção do Irã está oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026. A confirmação do boicote ocorreu em 11 de março de 2026 pelo ministro dos Esportes iraniano, Ahmad Donyamali, como resposta aos ataques militares conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel. Com o torneio programado para junho, com sedes divididas entre o território estadunidense, o México e o Canadá, o abandono de uma equipe já classificada e sorteada na fase de grupos obriga a Federação Internacional de Futebol (Fifa) a aplicar um conjunto rígido de normas administrativas, além de buscar de forma emergencial um país substituto para manter a integridade da competição.

A cronologia do conflito e a decisão do boicote esportivo

O cenário para a saída do país asiático do mundial começou a se desenhar em 28 de fevereiro de 2026, quando operações militares aéreas atingiram o território iraniano, resultando na morte do líder supremo aiatolá Ali Khamenei. Diante da escalada do conflito, o Ministério dos Esportes do Irã declarou que a presença de seus atletas nos Estados Unidos se tornou inviável por questões diplomáticas e falta de garantias de segurança civil.

As autoridades esportivas também lidaram com o obstáculo da emissão de vistos, uma vez que as leis de imigração norte-americanas impõem barreiras rígidas a cidadãos do país, com potencial de bloqueio na fronteira para jogadores que prestaram o serviço militar obrigatório no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Apesar de o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ter afirmado publicamente que os atletas seriam recebidos no torneio após reuniões com o governo anfitrião estadunidense, a federação iraniana recuou definitivamente.

As sanções do regulamento oficial para desistências

O abandono de um torneio com a envergadura técnica e comercial da Copa do Mundo aciona o Artigo 6 do regulamento oficial da Fifa. A norma estabelece que qualquer federação associada que retire sua equipe após a consolidação da tabela fica sujeita a punições financeiras e esportivas severas. Por ter oficializado a saída a mais de 30 dias do jogo de abertura, o Irã deve arcar com uma multa inicial de, pelo menos, 250 mil francos suíços.

A confederação também é obrigada a devolver integralmente qualquer aporte já repassado pela organização para custear a preparação logística do elenco. A sanção mais rígida recai sobre as próximas gerações de atletas: o Comitê Disciplinar da Fifa tem poder estatutário para suspender a seleção iraniana das próximas edições do torneio. Para evitar o banimento prolongado, os delegados iranianos dependem da aplicação de uma cláusula de “força maior”, na qual a federação internacional reconheceria o estado de guerra como uma barreira insuperável e alheia ao controle esportivo.

A estrutura logística da fase de grupos e os impactos físicos

O calendário de arenas e a operação de segurança sofrem um choque estrutural com o cancelamento da delegação. A equipe estava alocada no Grupo G e tinha partidas de primeira fase agendadas contra a Nova Zelândia (15 de junho) e a Bélgica (21 de junho) no estádio de Inglewood, na Califórnia, além de um confronto final contra o Egito (26 de junho) em Seattle, no estado de Washington. A operação de venda de bilhetes e o escalonamento das emissoras de TV precisaram ser suspensos nessas praças esportivas.

Para evitar que o Grupo G dispute o torneio em desvantagem estatística com apenas três equipes, o comitê organizador iniciou uma triagem para a escolha do substituto. Como o regulamento de substituição não prevê automação exata, a Fifa exerce poder discricionário. As confederações do Iraque e dos Emirados Árabes Unidos figuram como prioritárias no processo por terem alcançado a reta final das Eliminatórias Asiáticas, o que manteria intacto o coeficiente de vagas destinadas ao continente.

O histórico estatístico iraniano e as perdas financeiras

A ordem para não cruzar as fronteiras norte-americanas encerra uma das maiores sequências da equipe em grandes torneios globais. A seleção do Irã somava três participações consecutivas no campeonato (2014 no Brasil, 2018 na Rússia e 2022 no Catar). Ao longo da história, o país contabiliza seis aparições oficiais no mundial e desenhava uma campanha de renovação no esporte para sua sétima disputa. O cancelamento após a realização do sorteio de chaves encontra precedente histórico apenas na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, quando a Índia e a França desistiram na reta final sob justificativas logísticas e de financiamento de viagem.

O prejuízo afeta severamente o ecossistema do esporte local. Sem o embarque para a América do Norte, a federação abdica da cota mínima de participação na fase de grupos, estimada em 9 milhões de dólares, além de perder a parcela de 1,5 milhão de dólares destinada à cobertura inicial de treinamentos.

A modalidade vivencia hoje uma crise de governança internacional para recompor o vácuo esportivo. O comitê de operações da Fifa opera sob prazo esgotado para integrar a nova delegação asiática, resolver os entraves de hospedagem e reequilibrar a chave técnica, confirmando a edição de 2026 como o principal cruzamento entre geopolítica contemporânea e o direito desportivo.

Questões burocráticas sobre a exclusão

Qual o motivo que fundamenta por que o presidente do Irã proibiu a seleção de jogar a Copa do Mundo de 2026?

A justificativa central repousa no agravamento militar ocorrido no fim de fevereiro de 2026. Em resposta aos bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel que vitimaram o aiatolá Ali Khamenei, o governo iraniano, representado pelo Ministério dos Esportes, concluiu que a presença na sede americana feria a moral nacional e não contava com garantias físicas de segurança aos jogadores e à equipe técnica.

Como a ausência afeta a pontuação geral das outras seleções no grupo?

Se o grupo fosse mantido com três equipes, o modelo de desempate por saldo de gols seria distorcido no ranqueamento geral para as oitavas de final. É justamente para evitar a quebra na isonomia da disputa que a confederação procura uma quarta nação para herdar as datas, os horários e toda a programação tática desenhada anteriormente para o time iraniano.