Os maiores artilheiros da Argélia em Copas do Mundo: o empate histórico

Islam Slimani, Abdelmoumene Djabou e Salah Assad dividem o topo do ranking de gols da seleção africana no principal torneio da Fifa

AFP Os gols argelinos em Copas concentram-se em duas campanhas antológicas



Neste almanaque esportivo, saiba quem é o maior artilheiro da Argélia na história das copas do mundo: a estatística oficial aponta um empate triplo na liderança. Os atacantes Islam Slimani, Abdelmoumene Djabou e Salah Assad possuem dois gols cada um marcados em fases finais do Mundial da Fifa. A marca, embora numericamente modesta, reflete as quatro participações históricas da equipe no torneio (1982, 1986, 2010 e 2014), somando um total de 13 bolas na rede até hoje.

Os donos do recorde e os momentos decisivos

Os gols argelinos em Copas concentram-se em duas campanhas antológicas: a geração de 1982, que chocou a Europa, e o elenco de 2014, que testou os limites da Alemanha. O primeiro atleta a alcançar a marca dupla foi Salah Assad, na edição sediada na Espanha. O atacante anotou dois gols na mesma partida, garantindo a vitória por 3 a 2 contra o Chile, no encerramento da fase de grupos.

Trinta e dois anos depois, no Mundial do Brasil, a Argélia registrou sua melhor campanha histórica. O centroavante Islam Slimani balançou as redes contra a Coreia do Sul e anotou o gol histórico contra a Rússia, que classificou o país para as oitavas de final de forma inédita. Na mesma competição, o meia-atacante Abdelmoumene Djabou igualou o recorde ofensivo ao marcar contra os sul-coreanos e, posteriormente, ao vazar a zaga alemã no apagar das luzes da prorrogação.

Ranking completo de artilheiros da Argélia em mundiais

1. Islam Slimani (2 gols)

Apesar de dividir o topo na Copa do Mundo, Slimani é o maior artilheiro absoluto da seleção em todos os tempos, com 45 gols na carreira internacional. No Mundial de 2014, ele operou como o principal pivô e finalizador das Raposas do Deserto.

2. Abdelmoumene Djabou (2 gols)

O meia imortalizou seu nome em 2014 com infiltrações precisas e velocidade pelo lado esquerdo. O seu gol contra os futuros campeões do mundo no estádio Beira-Rio é o momento mais celebrado pelos torcedores do país nesta década.

3. Salah Assad (2 gols)

Pioneiro na estatística, Assad comandou o setor ofensivo da lendária seleção de 1982. A equipe também entrou para a história ao derrotar a Alemanha Ocidental por 2 a 1 na estreia do torneio, em uma das maiores zebras das Copas.

4. Autores de um gol

Sete jogadores diferentes completam a lista de artilheiros argelinos na fase final do torneio. Cada um deles balançou as redes uma única vez:

Rabah Madjer (1982)

(1982) Lakhdar Belloumi (1982)

(1982) Tedj Bensaoula (1982)

(1982) Djamel Zidane (1986)

(1986) Sofiane Feghouli (2014)

(2014) Rafik Halliche (2014)

(2014) Yacine Brahimi (2014)

O cenário atual para a Copa de 2026

Com o retorno confirmado das Raposas do Deserto ao Mundial de 2026, agora sob o comando do técnico Vladimir Petković, a liderança deste ranking pode finalmente mudar de mãos. O atacante Mohamed Amoura liderou a equipe nas eliminatórias africanas com atuações decisivas e surge como o candidato natural a assumir a artilharia isolada. Além dele, veteranos remanescentes buscam balançar as redes em um Mundial pela primeira vez.

Superar a marca de dois gols na América do Norte representará mais do que um feito individual. Para o país que respira o esporte diariamente, cada bola na rede atualizará um almanaque esportivo congelado desde 2014, recolocando o futebol argelino nos holofotes globais da Fifa.