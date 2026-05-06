Os maiores artilheiros da Áustria na história das Copas do Mundo

Com seis gols em uma única edição, um atacante lendário de 1954 ainda reina absoluto no topo das estatísticas da seleção austríaca

Divulgação/Fifa O maior artilheiro austríaco, Erich Probst, selou a vitória da Áustria, por 7 a 5, contra a Suíça em partida conhecida como 'Batalha de Lausanne'



O maior artilheiro da seleção da Áustria na história das Copas do Mundo é Erich Probst, com seis gols marcados. O centroavante alcançou essa marca expressiva em uma única edição do torneio, na Copa de 1954, disputada na Suíça. Naquela ocasião, Probst foi o vice-artilheiro geral da competição, ficando atrás apenas do lendário húngaro Sándor Kocsis, e liderou o time austríaco na conquista de um histórico terceiro lugar.

O feito inédito de Erich Probst em 1954

Erich Probst escreveu seu nome de forma definitiva na história do futebol internacional durante o Mundial da Suíça. Nascido em Viena, o camisa 9 disputou cinco partidas no torneio e demonstrou um faro de gol implacável, aproveitando o estilo ofensivo e envolvente daquela geração austríaca.

Sua jornada goleadora começou com o gol da vitória na estreia contra a Escócia. Em seguida, anotou um hat-trick (três gols) na goleada por 5 a 0 sobre a Tchecoslováquia. Probst também deixou sua marca em um dos confrontos mais insanos de todos os tempos: a “Batalha de Lausanne”. A vitória da Áustria por 7 a 5 contra a Suíça, sob um calor de 40 graus, permanece até hoje como a partida com o maior número de gols em Copas do Mundo. O último tento de Probst no torneio aconteceu na dura derrota por 6 a 1 para a Alemanha Ocidental, nas semifinais.

Ranking histórico de goleadores austríacos em mundiais

Embora Probst lidere a estatística de forma isolada, outros grandes nomes do esporte no país também compõem o topo da lista de artilheiros. Ídolos das décadas de 1950, 1970 e 1980 construíram o legado ofensivo da equipe em mundiais.

Abaixo, a lista detalhada dos jogadores que mais balançaram as redes pela Áustria no torneio da FIFA:

1. Erich Probst (6 gols)

O lendário atacante marcou todos os seus gols na Copa do Mundo de 1954. Ele foi a referência de área na campanha que garantiu a medalha de bronze, o melhor resultado do país até hoje.

2. Hans Krankl (5 gols)

Um dos maiores ídolos do futebol nacional, Krankl brilhou nas Copas de 1978 e 1982. O momento mais marcante de sua carreira foi o gol da vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental em 1978, episódio que os torcedores eternizaram como o “Milagre de Córdoba”.

3. Theodor Wagner (3 gols)

Também membro do letal esquadrão de 1954, Wagner construiu sua marca em grande estilo. O ponto alto de sua campanha foi o hat-trick anotado na épica vitória por 7 a 5 contra a anfitriã Suíça.

4. Ernst Stojaspal (3 gols)

Mais um destaque do ataque avassalador de 1954. Stojaspal marcou três vezes no torneio suíço, consolidando a força ofensiva de um time que marcou 17 gols em apenas cinco jogos.

5. Walter Schachner (3 gols)

O habilidoso atacante disputou os mundiais de 1978 e 1982, somando três gols no total. Seu melhor momento ocorreu no Mundial da Espanha, quando balançou as redes contra as seleções do Chile e da Argélia.

O impacto da geração atual nas estatísticas

Após quase três décadas de ausência, a seleção austríaca garantiu seu retorno ao torneio na Copa do Mundo de 2026. Com a vaga confirmada, a atual geração comandada pelo técnico Ralf Rangnick tem a oportunidade inédita de mexer nesse ranking que segue praticamente inalterado desde a década de 1980.

O nome mais forte para entrar na lista é o veterano Marko Arnautović. No final de 2025, o centroavante superou o ídolo Toni Polster e se tornou o maior artilheiro da história da seleção no geral, ultrapassando a marca de 45 gols com a camisa do país. Apesar de alcançar os seis gols de Probst em um único mundial ser um feito muito raro no futebol moderno, Arnautović e companheiros de ataque como Michael Gregoritsch terão a chance de gravar seus nomes na maior vitrine do esporte.

A marca estabelecida por Erich Probst em 1954 resiste há mais de 70 anos como um símbolo da era de ouro austríaca. Mais do que um recorde numérico, os seis gols do atacante representam o auge técnico de uma equipe que, naquela época, jogava de igual para igual com as maiores potências globais e ajudou a moldar a evolução do futebol ofensivo na Europa.