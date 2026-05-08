Os maiores artilheiros da Bélgica na história das Copas do Mundo

Com cinco gols cada, dois gigantes de gerações diferentes dividem o topo do ranking da seleção belga nos mundiais

Friedmann Vogel/EFE Lukaku divide o posto de maior artilheiro da Bélgica com Marc Wilmots



Quando o assunto é bola na rede no maior palco do esporte, Marc Wilmots e Romelu Lukaku dividem o posto de maior artilheiro da Bélgica na história das Copas do Mundo. Ambos marcaram exatos cinco gols com a camisa dos “Diabos Vermelhos” no torneio. Enquanto o ex-meia Wilmots construiu sua marca entre as edições de 1998 e 2002, o centroavante Lukaku alcançou o mesmo número após desempenhos decisivos nos mundiais de 2014 e 2018.

A jornada dos artilheiros até o topo do pódio

O lendário Marc Wilmots foi o primeiro a estabelecer a marca isolada. Jogador de imposição física e ótimo posicionamento, ele balançou as redes duas vezes na Copa do Mundo da França (1998). Quatro anos depois, assumiu o protagonismo ofensivo do time e marcou em três oportunidades na Coreia do Sul e Japão (2002). O feito impressiona pela eficiência: foram precisos apenas oito jogos para anotar cinco gols.

A marca de Wilmots permaneceu intocável por mais de uma década, até ser igualada pela estrela da chamada “Ótima Geração Belga”. O atacante Romelu Lukaku iniciou sua contagem pessoal nas oitavas de final da Copa de 2014, no Brasil. No ciclo seguinte, na Rússia em 2018, o camisa 9 teve um desempenho avassalador: marcou quatro gols em sequência, fundamentais para a conquista inédita do terceiro lugar no torneio.

Ranking histórico: os goleadores dos Diabos Vermelhos

A lista geral de goleadores do país em mundiais é composta por meias cerebrais, capitães lendários e finalizadores natos. Abaixo, o top 4 das estatísticas absolutas:

1. Marc Wilmots e Romelu Lukaku (5 gols)

Os líderes da estatística oficial. Enquanto Wilmots encerrou sua carreira na seleção há mais de duas décadas, Lukaku atingiu seus cinco tentos somando participações em três edições diferentes do torneio (embora tenha passado em branco em 2022).

3. Jan Ceulemans (4 gols)

Conhecido como o “Capitão Coragem”, o meio-campista disputou os mundiais de 1982, 1986 e 1990. O auge de sua carreira com a camisa belga aconteceu no México em 1986, onde anotou três gols vitais (incluindo o famoso gol de peixinho contra a Espanha) para levar o país ao quarto lugar da competição. O quarto e último gol veio em 1990, na Itália.

4. Eden Hazard, Enzo Scifo, Nico Claesen e Leopold Anoul (3 gols)

A quarta posição registra um quádruplo empate. O ponta Eden Hazard garantiu seus três gols liderando o time na excelente campanha de 2018. Já o maestro Enzo Scifo e o atacante Nico Claesen brilharam nas edições de 1986 e 1990, e Leopold Anoul inscreveu seu nome na história nos primeiros anos da competição.

Quem pode quebrar o recorde nas próximas edições

Olhando para a realidade da equipe e para a disputa da Copa do Mundo de 2026, a superação do recorde está nas mãos e nos pés de um único atleta: Romelu Lukaku. Como é o artilheiro em atividade do país, o centroavante precisa de apenas mais um gol para deixar Marc Wilmots para trás e se isolar no topo.

Outros nomes da atualidade, como os craques Kevin De Bruyne e Michy Batshuayi, figuram bem abaixo na tabela, o que tira a pressão imediata sobre o recorde.

A exigência de marcar múltiplas vezes na maior vitrine esportiva do planeta reforça a dificuldade dessa marca. Alcançar cinco gols em Copas é um atestado de regularidade que consolida o nome desses atletas no panteão definitivo do esporte belga.