Com nove bolas na rede, David Villa ostenta a liderança isolada de um ranking dominado por ídolos da era de ouro do futebol espanhol

reprodução/Instagram A resposta curta e direta para os fãs de estatísticas é: o maior artilheiro da seleção da Espanha na história das Copas do Mundo é o ex-atacante David Villa, com um total de nove gols.



A resposta curta e direta para os fãs de estatísticas é: o maior artilheiro da seleção da Espanha na história das Copas do Mundo é o ex-atacante David Villa, com um total de nove gols. O lendário camisa 7 construiu essa marca ao disputar três edições do torneio da FIFA (2006, 2010 e 2014), deixando para trás ícones históricos de gerações anteriores para se consolidar como o principal goleador da La Roja nos mundiais.

A construção do recorde de David Villa

A liderança de “El Guaje” no principal torneio de futebol do planeta não foi obra do acaso. Ele estreou em mundiais na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, onde marcou três vezes. No entanto, foi na edição de 2010, na África do Sul, que Villa escreveu seu nome na eternidade do esporte.

Durante a campanha do título inédito, o atacante anotou cinco dos oito gols de toda a equipe espanhola na competição, dividindo a artilharia geral do torneio com Thomas Müller, Wesley Sneijder e Diego Forlán. O nono e último gol de Villa em Copas aconteceu em 2014, no Brasil, no jogo de despedida contra a Austrália. Além de dominar os mundiais, ele também é o maior artilheiro geral da seleção espanhola, somando 59 gols em 98 partidas oficiais.

O ranking histórico dos goleadores espanhóis

Atrás do líder absoluto, o pódio espanhol é marcado por um impressionante empate quádruplo na segunda posição. Nomes históricos que marcaram época nas décadas de 1980, 1990 e 2000 dominam o topo desta lista estatística.

Confira a lista dos jogadores com mais gols pela Espanha em Copas:

1. David Villa (9 gols): O dono da coroa balançou as redes em 2006 (3), 2010 (5) e 2014 (1).

2. Emilio Butragueño (5 gols): O letal atacante dos anos 80 anotou todos os seus tentos na Copa de 1986, incluindo quatro gols na mesma partida contra a Dinamarca.

3. Fernando Hierro (5 gols): Um feito extraordinário para um jogador de defesa. O ex-zagueiro marcou nas Copas de 1994, 1998 e 2002, muitos deles através de cobranças de falta e pênaltis.

4. Raúl González (5 gols): O eterno ídolo espanhol registrou sua marca nos mundiais de 1998, 2002 e 2006.

5. Fernando Morientes (5 gols): O centroavante tradicional ajudou a equipe com dois gols em 1998 e três em 2002.

Logo atrás do quinteto principal, aparecem jogadores que marcaram quatro gols em Copas, como Fernando Torres (três em 2006 e um em 2014), Míchel (todos no mundial de 1990) e o lendário Telmo Zarra (que anotou todos os seus tentos na Copa de 1950).

Quem pode ameaçar o trono no atual elenco?

Olhando para a realidade contemporânea da equipe, a distância para o topo ainda é considerável. O jogador em atividade mais próximo do recorde é Álvaro Morata, com três gols marcados. O atual capitão da equipe anotou todas as suas bolas na rede durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar, empatando marcas de ídolos do passado.

Para o Mundial de 2026, a renovada equipe espanhola aposta no talento de uma nova geração. Atletas mais jovens, como Ferran Torres e Lamine Yamal, surgem como as principais esperanças ofensivas para iniciar uma nova dinastia de gols, embora ultrapassar as nove bolas na rede exija precisão cirúrgica ao longo de vários ciclos de Copa.

A marca imposta por David Villa representa o auge técnico e tático do futebol espanhol em sua era mais vitoriosa. Enquanto novos atacantes buscam seu espaço na história da equipe nacional, o desempenho de 2010 permanece como o parâmetro máximo de excelência ofensiva da Espanha nos grandes palcos globais.