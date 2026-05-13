Os maiores artilheiros da seleção argentina na história das Copas do Mundo

Lionel Messi ultrapassou Gabriel Batistuta no Catar e se isolou no topo da estatística de goleadores da Albiceleste

EFE / Juan Ignácio Roncoroni EFE/ Juan Ignácio Roncoroni



Lionel Messi é o maior artilheiro da seleção argentina na história das Copas do Mundo, com 13 gols marcados em 26 partidas. O camisa 10 alcançou o topo absoluto da lista durante a campanha do tricampeonato no Catar, em 2022, momento em que ultrapassou a antiga marca de Gabriel Batistuta, que havia sustentado a liderança isolada por mais de duas décadas com dez gols anotados.

A quebra do recorde e a campanha no Catar

O caminho do atual capitão argentino até o topo desta estatística exigiu constância e longevidade. O atacante participou de cinco edições do torneio (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) para conseguir consolidar seus números. A virada estatística aconteceu de forma explosiva na edição do Oriente Médio, quando Messi anotou sete gols na campanha do tricampeonato, incluindo dois na grande final disputada contra a França.

Antes do Mundial de 2022, o jogador somava apenas seis gols em Copas. O desempenho dominante aos 35 anos de idade não apenas garantiu o sonhado título, mas também o transformou no maior goleador do país no torneio.

Ranking histórico de goleadores argentinos em Copas

A lista dos principais artilheiros reflete diferentes eras de domínio da equipe sul-americana. O pódio dos grandes artilheiros argentinos concentra nomes históricos da Associação do Futebol Argentino (AFA).

1. Lionel Messi (13 gols)

O dono da primeira posição distribuiu seus gols em quatro edições diferentes. Foram um em 2006, quatro em 2014, um em 2018 e sete em 2022. Ele passou em branco apenas no Mundial de 2010, disputado na África do Sul.

2. Gabriel Batistuta (10 gols)

O lendário centroavante ostentou o título de maior goleador da equipe por 20 anos. Batigol balançou as redes nas edições de 1994, 1998 e 2002, ostentando uma impressionante precisão ofensiva na competição.

3. Diego Maradona (8 gols)

O grande herói do bicampeonato em 1986 dividiu seus tentos ao longo de quatro Mundiais. Sua performance mais marcante aconteceu no México, onde comandou o time e construiu seu legado como lenda do futebol.

4. Guillermo Stábile (8 gols)

Com uma média superior a um gol por jogo, o ex-atacante fez todos os seus oito gols em apenas quatro partidas durante a primeira Copa do Mundo da história, realizada em 1930, no Uruguai.

5. Mario Kempes (6 gols)

O principal nome do primeiro título mundial da Argentina marcou todos os seus gols na edição de 1978, jogando em casa, terminando como o artilheiro absoluto daquela competição.

O cenário para os atacantes do atual elenco

Olhando para a atual geração sob o comando do técnico Lionel Scaloni, a marca estabelecida pelo camisa 10 parece inalcançável a curto e médio prazo. Entre os jogadores de frente em atividade e com idade para disputar futuras edições do torneio, o atacante Julián Álvarez soma quatro gols marcados, todos eles anotados durante a competição de 2022.

Nomes ofensivos como Lautaro Martínez possuem números modestos na competição da Fifa e seguem muito distantes do recorde principal.

A consolidação de Lionel Messi na primeira posição reflete diretamente a tradição ofensiva da tricampeã mundial, coroando a trajetória internacional do atleta que quebrou praticamente todas as marcas possíveis com a camisa de seu país.