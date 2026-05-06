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Os maiores artilheiros da seleção de Gana na história das Copas do Mundo

Com seis gols anotados em três edições diferentes, um lendário atacante não apenas lidera o ranking do país, mas ostenta o recorde absoluto de todo o continente africano

  • Por Jovem Pan
  • 06/05/2026 03h38
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Justin TALLIS / AFP Gana A resposta para quem é o maior artilheiro da seleção de Gana na história das Copas do Mundo é direta e inquestionável

A resposta para quem é o maior artilheiro da seleção de Gana na história das Copas do Mundo é direta e inquestionável: Asamoah Gyan é o dono absoluto do recorde. O ex-atacante marcou seis gols em torneios mundiais, divididos entre as edições de 2006, 2010 e 2014. Essa marca isolada também garante a ele o cobiçado posto de maior goleador africano da história da competição, superando a lenda camaronesa Roger Milla.

O impacto de Asamoah Gyan no cenário mundial

Para entender a grandeza dessa marca estatística, é preciso olhar para a consistência do ex-camisa 3. Ele estreou balançando as redes logo na primeira participação de Gana em Copas, em 2006, marcando contra a República Tcheca com apenas 68 segundos de jogo. Quatro anos depois, na África do Sul, viveu o auge de sua carreira internacional, anotando três gols decisivos que levaram os Black Stars até as quartas de final do torneio.

O ápice de sua artilharia ocorreu no Brasil, em 2014, quando marcou contra a Alemanha e Portugal. Apesar da eliminação da equipe africana na fase de grupos daquela edição, Gyan consolidou seu nome na história, cravando o recorde continental que permanece intacto até os dias de hoje.

Ranking oficial: os artilheiros de Gana em Copas

Desde a estreia do país no torneio oficial da FIFA, um grupo seleto de jogadores conseguiu deixar sua marca na principal vitrine do esporte. Abaixo, detalhamos o top 4 de goleadores ganenses no mundial:

1. Asamoah Gyan (6 gols)

O grande ídolo nacional participou de 11 partidas de Copa do Mundo. Sua média de 0,55 gols por jogo e o faro decisivo o colocam no topo isolado da lista, sendo o rosto da era de ouro do futebol do país.

2. André Ayew (3 gols)

Filho do lendário Abedi Pelé, o meia-atacante mostrou sua estrela em momentos críticos. Ele marcou duas vezes no Brasil em 2014 e voltou a balançar as redes na edição de 2022, no Catar, na partida de estreia contra a seleção de Portugal.

3. Sulley Muntari (2 gols)

Conhecido por seu forte chute de fora da área, o meio-campista deixou sua marca em duas edições distintas. Ele anotou um gol na campanha de 2006 e fez o inesquecível tento de longa distância contra o Uruguai, nas quartas de final da Copa de 2010.

4. Mohammed Kudus (2 gols)

A nova sensação do futebol ganense precisou de apenas um torneio para entrar no ranking. O jovem talento marcou duas vezes contra a Coreia do Sul durante a dura fase de grupos do Mundial de 2022, evidenciando seu enorme potencial ofensivo para o futuro.

Além do quarteto principal, outros cinco jogadores dividem a quinta posição, com um gol cada em Copas do Mundo: Stephen Appiah (2006), Haminu Draman (2006), Kevin-Prince Boateng (2010), Osman Bukari (2022) e Mohammed Salisu (2022).

A nova geração pode ameaçar o recorde?

Superar a liderança de Asamoah Gyan é um desafio estatístico de altíssimo nível, mas o atual ciclo possui nomes promissores. Enquanto veteranos caminham para o encerramento de suas passagens pela seleção, os olhos da torcida se voltam para Mohammed Kudus como o principal herdeiro do protagonismo ofensivo. O atleta, que já soma dois gols na competição, possui a juventude e a qualidade técnica para disputar mais mundiais e tentar encostar no topo do ranking.

Manter a eficiência ofensiva no torneio da FIFA é o grande trunfo histórico da federação. A nação construiu uma forte reputação de sempre apresentar um futebol ofensivo e sem medo das potências europeias, e os números de Asamoah Gyan servem como a métrica definitiva de sucesso para os futuros convocados que vestirem a camisa dos Black Stars.

Dúvidas frequentes sobre os goleadores de Gana

Quem é o maior artilheiro da história da seleção de Gana em todas as competições?
O topo do pódio geral também pertence a Asamoah Gyan. Somando amistosos, Eliminatórias, Copa das Nações Africanas e Copas do Mundo, o ex-atacante marcou 51 gols pela equipe nacional principal ao longo de 109 partidas oficiais disputadas entre 2003 e 2019.

Qual foi a melhor campanha de Gana na história do torneio da FIFA?
O melhor desempenho do país em mundiais aconteceu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. A equipe fez história ao chegar até a fase de quartas de final, sendo eliminada pelo Uruguai na disputa de pênaltis após um empate dramático com bola rolando.

Fontes Consultadas

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