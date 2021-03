Mauro Beting lembra do pai, se emociona e exalta Palmeiras após título na Copa do Brasil

Logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, durante o programa “Canelada”, o jornalista recordou de seu falecido pai Joelmir Beting, de quem herdou o fanatismo pelo Verdão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Mauro Beting comentando o título do Palmeiras na Copa do Brasil



O comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, ficou emocionado com a conquista do Palmeiras na Copa do Brasil, neste domingo, 7, no Allianz Parque. Logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, durante o programa “Canelada”, o jornalista recordou de seu falecido pai Joelmir Beting, de quem herdou o fanatismo pelo Verdão. Além disso, Mauro também exaltou o time treinado por Abel Ferreira, que faturou o tetracampeonato de maneira invicta, contabilizando 6 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e apenas 4 sofridos.

“Eu nunca falei com o meu pai sobre o rebaixamento para a Série B. O Palmeiras foi rebaixado uma semana antes de ele ter o AVC, dez dias antes de ele morrer. E não precisava falar, né? A gente sabia. Eu nunca falei com ele sobre isso, mas ele imaginou que estava. E a gente não imagina também que, depois daquele segundo rebaixamento, o clube iria ganhar duas vezes a Copa do Brasil, duas vezes o Brasileirão e uma Libertadores. Eu acho que o ‘velho’ ajudou ali”, disse Mauro, lembrando que é a primeira vez que um time conquista o Brasileiro e a Copa do Brasil no mesmo ano.

“Uma das virtudes do Abel Ferreira é conseguir armar esquemas distintos com os mesmos atletas. E ele conseguiu isso hoje, quando não começou tão bem, mas o Palmeiras deu uma equilibrada e conseguiu acabar o primeiro tempo melhor que o Grêmio. Mas na segunda etapa voltou bem, fez aos sete minutos e teve tranquilidade para construir esse jogo. Depois, não consegui ver mais nada. Foi um ‘senhor’ resultado. O Palmeiras foi muito, muito bem”, complementou.

Assista ao vídeo abaixo: