Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras x Ceará: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Palmeiras x Ceará: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 10/08/2025 15h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Palmeiras e Ceará se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Ceará se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 15h(de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Mauro Beting e reportagem de Pedro Marques e Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui:

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >