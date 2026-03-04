Palmeiras x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (4), às 20h, na Arena Crefisa Barueri; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h, na Arena Crefisa Barueri, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O confronto acontece pelo jogo 1 da final da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Palmeiras chega para a partida ocupando a segunda colocação, com 16 pontos, e vem de um empate e uma vitória nos últimos jogos. Já o Novorizontino está no primeiro lugar da tabela, também soma 16 pontos, com uma vitória e uma derrota nas últimas rodadas.

Onde assistir Palmeiras x Novorizontino ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 19h. A narração será de Nilson César, com reportagens de Pedro Marques e Daniel Lian e comentários de Mauro Beting e Flávio Prado.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TNT, CazeTV, Record e HBO Max (TV/streaming), com transmissão iniciando às 20h.

O duelo entre Palmeiras e Novorizontino é um confronto direto pela vitória do Paulistão.