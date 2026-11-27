Abel diz que só trabalha no Palmeiras na América do Sul e admite final ruim em 2025

Confortável e de bom humor, o técnico repetiu seu lema 'cabeça fria, coração quente' algumas vezes nesta sexta-feira (27)

Bicampeão continental, Abel tem mais de seis anos no comando do clube com o qual conquistou 11 títulos

Confortável e de bom humor a pouco mais de 24 horas de estar na beira do gramado para a sua quarta final de Libertadores, Abel Ferreira repetiu seu lema “cabeça fria, coração quente” algumas vezes, fez uma análise tática sobre o Estudiantes, rival do Palmeiras na decisão deste sábado, 25, em Montevidéu, e afirmou que a preparação emocional dos atletas fará diferença para conquistar o quarto título continental do clube.

Provocado a respeito da possibilidade de trabalhar em outro clube da América do Sul, ele descartou. “Na América do Sul, já chegam o Brasil e o Palmeiras”, disse.

Bicampeão continental, Abel tem mais de seis anos no comando do clube com o qual conquistou 11 títulos. Ele ganhou a primeira taça da Libertadores em 2020 e a segunda em 2021, justamente no Uruguai.

“O futebol brasileiro me ensinou que é preciso ser competitivo, me ensinou a ser melhor treinador e estar preparado a todas as situações”, acrescentou.

“Quando cheguei aqui quem não acreditava era eu, os jogadores me empurraram a acreditar na primeira. Na segunda foi o contrário, eu que os empurrei a acreditar que era possível ganhar a segunda”, revelou ele.

“A minha intenção, depois, é ir à casa dos meus pais, espero vê-los depois do dia 16 de dezembro. Brasil chega, Palmeiras chega. Desde que sou treinador profissional, não parei um ano. Poucas pessoas sabem quantos jogos tenho nas pernas e na cabeça”

Ele reconheceu que foi dolorida a final perdida para o Flamengo há um ano, em Lima, e que o time precisa jogar melhor neste ano em Montevidéu. Na decisão de 2025, a equipe paulista não chutou uma bola sequer em direção ao gol.

“Temos que jogar melhor do que jogamos na última final“, admitiu “Essa derrota nos deu, foi dura, mas se é uma coisa que essa equipe é capaz de fazer é lutar para estar aqui novamente para vencer esse troféu. O mais importante amanhã é que esses jogadores tenham sentimento de gratidão, que entendam que não jogamos sozinhos, mas acima de tudo aproveitar essa oportunidade, jogar pela alma do clube, pelas nossas família”.

É o lado mental o que Abel disse mais trabalhar nos atletas na véspera da decisão que dará o quarto título ao Palmeiras ou a quinta taça ao Estudiantes.

“Se pudesse, desligaria esse lado emocional nos jogadores para eles estarem concentrados nas tarefas que têm que realizar. Traçamos isso no dia 7 de janeiro: lutar para vencer a competição“, disse o treinador em entrevista coletiva no lendário Centenário, palco da decisão deste sábado.

“Está em disputa um troféu muito grande. É normal que alguns fiquem mais nervosos, outros mais confiantes e alegres, alguns com medo. Mas o mais importante é que todos façam o que preparamos. Que joguem futebol, é isso que sabemos fazer, e que nossos jogadores se lembrem por que escolheram ser jogadores“.

*Com informações do Estadão Conteúdo