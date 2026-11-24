Corte Arbitral do Esporte anulou decisão da Confederação Africana de Futebol que havia declarado os marroquinos campeões após protesto dos senegaleses na final

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) decidiu, nesta terça-feira (24), “por unanimidade”, conceder ao Senegal o título da Copa Africana de Nações de 2025, em detrimento do Marrocos, que havia sido declarado campeão por meio de uma decisão administrativa.

No dia 17 de março, o tribunal de apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título do Senegal e declarou o Marrocos — país-sede do torneio — como campeão.

Dois meses antes, em Rabat, o Senegal havia conquistado o torneio africano ao vencer o Marrocos por 1 a 0, ao final de uma prorrogação caótica: em protesto contra um pênalti marcado a favor dos “Leões do Atlas” nos acréscimos, com a cobrança sendo desperdiçada em seguida por Brahim Díaz, grande parte da seleção senegalesa abandonou o gramado, retornando apenas 15 minutos depois.

O Senegal recorreu da decisão da CAF junto à instância máxima da justiça esportiva, sediada em Lausanne.

Mais de dez meses após a final, o TAS anulou o veredito da CAF, avaliando que “o árbitro não cometeu nenhum erro de direito” ao determinar o reinício da partida após os incidentes.

“As regras da CAF, que implicariam uma derrota por W.O. (ausência) do Senegal, teriam sido aplicadas caso o árbitro tivesse decretado a interrupção definitiva da partida. Contudo, não foi esse o caso”, acrescentou o tribunal.

Após uma decisão em primeira instância que havia imposto sanções disciplinares sem questionar o resultado da partida, o júri de apelação da CAF, ao qual a Federação Marroquina havia recorrido, determinou, no dia 17 de março, a derrota do Senegal, pelo placar de 3 a 0.

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) denunciou, então, “o assalto administrativo mais grosseiro da história do nosso esporte”, chegando inclusive a apresentar o troféu aos torcedores de sua diáspora, no final de março, no Stade de France, antes de recorrer ao TAS.

O Marrocos anunciou o desejo de “adotar todos os procedimentos legais necessários” contra essa decisão.

A Real Federação de Futebol do Marrocos (FRMF), que manifestou seu “protesto” contra a rejeição do pedido de adiamento da decisão, poderá recorrer ao Tribunal Federal suíço, que se pronuncia sobre o procedimento, mas não sobre o mérito.

Em seu comunicado, a FRMF menciona um “contato” que, segundo ela, teria ocorrido “entre o árbitro alemão Ulrich Haas (um dos três juízes-árbitros que proferiram a decisão) e o presidente da federação senegalesa 48 horas antes do anúncio da decisão”.