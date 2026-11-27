O São Paulo terá mudanças no comando do departamento de futebol para a temporada de 2027. O técnico Dorival Júnior e o diretor executivo Rafinha anunciaram nesta quinta-feira (26) que deixarão o clube após a última rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada aos jogadores, à presidência e aos demais integrantes da comissão técnica depois da vitória por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbis, pela 37ª rodada da competição.

Dorival explicou que a proximidade das eleições presidenciais do clube, previstas para a primeira quinzena de dezembro, pesou na decisão. O treinador defendeu que a próxima gestão tenha autonomia para escolher os profissionais responsáveis pelo planejamento da temporada de 2027.

“Não seria saudável para o São Paulo uma continuidade. Já passei por uma diretoria nos contratando e depois uma mudança em razão de eleição. Nunca é saudável isso. Tanto um quanto o outro terão a oportunidade de definir os profissionais. Temos que pensar muito mais no clube do que nas nossas carreiras individualmente. Por isso acho que é uma atitude correta”, afirmou.

O treinador também manifestou preocupação com o curto intervalo entre a definição do novo presidente e o início do Campeonato Paulista. Segundo Dorival, a próxima diretoria terá pouco mais de três semanas para preparar a equipe antes da estreia no estadual.

Terceira passagem tricolor

Contratado em maio para substituir Roger Machado, Dorival encerrará sua terceira passagem pelo São Paulo. Até o anúncio da saída, o treinador havia comandado a equipe em 27 partidas, com oito vitórias, nove empates e dez derrotas. Seu contrato tinha validade até o fim deste ano.

O São Paulo teve três treinadores ao longo da temporada. Hernán Crespo iniciou o ano no comando da equipe, mas foi demitido após a eliminação no Campeonato Paulista. Roger Machado assumiu posteriormente, antes da chegada de Dorival.

Apesar de ter demonstrado interesse em permanecer no clube em 2027, o treinador reconheceu que as dificuldades enfrentadas durante a temporada limitaram o desempenho da equipe e defendeu uma reformulação no elenco.

“Não foi um campeonato ruim com tudo o que nós passamos. Mesmo que a torcida merecesse muito mais. E eu dou minha mão à palmatória. Mas volto a falar que tem um cenário ideal e um possível. Trabalhamos para que o possível fosse o ideal dentro das condições”, declarou.

Rafinha defende elenco

Rafinha, que iniciou o trabalho como gerente esportivo e passou a acumular a função de diretor executivo, também confirmou que não permanecerá no São Paulo. O dirigente defendeu o comprometimento dos jogadores durante a temporada e rebateu críticas feitas ao trabalho do departamento de futebol.

“Se não fossem esses jogadores, hoje o São Paulo estaria numa situação muito pior. É um grupo de homens que defende o seu trabalho como todo profissional, que se dedica ao máximo. Ninguém entra de corpo mole independentemente dos problemas. Os jogadores são os responsáveis por terminarmos não como gostaríamos, mas são os responsáveis por não termos uma tragédia. Foi um ano muito difícil. Fizemos até onde foi possível, em todos os setores”, afirmou.

Com a saída dos dois profissionais, a escolha de um novo treinador e a composição do departamento de futebol estarão entre as primeiras atribuições da próxima gestão. O São Paulo chega à última rodada do Brasileirão com 48 pontos, na décima colocação.