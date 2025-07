Abel é absolvido pelo STJD e fica livre para comandar Palmeiras contra o Mirassol

Técnico palmeirense recebeu o cartão vermelho no segundo tempo do clássico conta o São Paulo, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

André Durão/Enquadrar/Estadão Conteúdo Abel Ferreira recebeu o cartão vermelho



O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, vai poder trabalhar na próxima quarta-feira, diante do Mirassol pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Palmeiras. O treinador português foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após julgamento realizado pela 6ª Comissão Disciplinar e se livrou de uma pena que poderia atingir seis jogos. Abel teve a defesa do advogado Osvaldo Sestário, enquanto os auditores Eduardo Xible Salles Ramos e Pedro Perdiz de Jesus e o presidente da sessão Rodrigo Steinmann Bayer acataram o pedido de absolvição.

O técnico palmeirense recebeu o cartão vermelho no segundo tempo do clássico conta o São Paulo, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em maio, vencido pelo time de Palestra Itália por 1 a 0, na Arena Barueri. Com 22 pontos, o Palmeiras é o quarto colocado no Brasileiro, atrás de Flamengo e de Cruzeiro, ambos com 24, e do Red Bull Bragantino, com 23.

*Com informações da Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula