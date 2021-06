Abel Ferreira muda discurso após atrito com a diretoria do Palmeiras: ‘Todos no mesmo barco’

O treinador ainda disse que se reuniu com os jogadores no gramado do Allianz Parque para ‘meterem na cabeça que vão campeões brasileiros’

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Bahia



Abel Ferreira mudou de tom em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Bahia, na noite do último domingo, 27, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o atrito com a diretoria do Alviverde, o treinador disse que se reuniu com os jogadores no gramado do Allianz Parque para “meterem na cabeça que vão campeões brasileiros” e afirmou que todos dentro do clube “estão no mesmo barco”, descartando qualquer possibilidade de racha no elenco ou um retorno ao futebol europeu.

“Somos o Palmeiras, todos somos um, torcedores, clube, treinadores, jogadores e ninguém fica para trás. Todos somos um, ninguém fica para trás. Independente de quem for. Sou líder destes jogadores, sempre vou dar a cara por eles, e mais do que tudo, porque cometemos erros, às vezes aqui, ou nas substituições que faço. Quero ser melhor treinador todos os dias, mas não prego ninguém na cruz. Somos o Palmeiras, e somos clube, torcedores, jogadores e comissão técnica. Estamos todos no mesmo barco”, disse o técnico do Palmeiras, que subiu para a terceira posição do torneio nacional.

Na última quinta-feira, 24, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, criticou a declaração de Abel Ferreira, que voltou a pedir reforços no clube. “O que eu posso dizer é que a declaração dele não agrega e não soma, até porque ele sabe de todos os detalhes. Então, a declaração não soma para o Abel Ferreira, para os jogadores, para a diretoria, para os torcedores. A fala acaba expondo situações que internamente já foram tratadas dentro do clube”, afirmou o dirigente em entrevista ao SporTV. “E não é dizer algo que a gente não sabe o que está acontecendo. Sabemos o que está acontecendo, mas vamos tratar isso com responsabilidade. Eu também quero reforçar a nossa equipe e, obviamente, transformá-la em imbatível, mas neste momento, temos que ter equilíbrio nas nossas ações e atitudes. O Abel sabe disso! Nós trabalhamos com transparência, de maneira muito clara, tendo o diálogo praticamente diário dentro da Academia de Futebol. Enfim, todos têm o mesmo objetivo: vencer. O fato é que precisamos ser responsáveis”, complementou Galiotte.