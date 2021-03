Raphael Veiga é eleito o craque da Copa do Brasil; Weverton ganha como melhor goleiro

O meio-campista e o goleiro foram os destaques do Palmeiras ao longo da competição nacional

Divulgação Raphael Veiga foi eleito o craque da Copa do Brasil 2020



O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2020 de maneira invicta, contabilizando seis vitórias e dois empates ao longo do torneio. Como não poderia se diferente, o time treinado por Abel Ferreira recebeu as duas premiações individuais mais importantes pela organização. O meio-campista Raphael Veiga, destaque nas duas finais diante do Grêmio, foi eleito o craque da competição. Weverton, por sua vez, ficou com o prêmio de melhor goleiro.

Raphael Veiga foi extremamente regular ao longo da Copa do Brasil 2020. Logo no primeiro jogo, na partida de ida diante do RB Bragantino, pelas oitavas de final, o armador abriu caminho para a vitória por 3 a 0, que deixou a vida da equipe palmeirense mais tranquila. Nas quartas de final, contra o Ceará, ele foi fundamental ao marcar duas vezes no empate em 2 a 2, no Castelão – na volta, o Verdão passou com uma igualdade por 1 a 1. Já na semifinal, diante do América-MG, o jogador não participou diretamente de nenhum gol, mas foi titular nas duas partidas. O goleiro Weverton, ao longo do torneio, também foi muito importante para o time palmeirense. O goleiro brilhou em momentos difíceis para equipe paulista, praticando defesas fundamentais.