Palmeiras domina o Porto, mas para no goleiro e estreia no Mundial com empate por 0 a 0

O Palmeiras foi superior ao Porto na estreia do novo Mundial de Clubes da Fifa, mas desperdiçou boas chances e não saiu do 0 a 0 neste domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O time de Abel Ferreira teve desempenho tático, técnico e físico superior ao adversário português, mas parou em grandes defesas do goleiro Cláudio Ramos — que é reserva da equipe — e pecou na finalização. Com o resultado, todas as equipes do Grupo A — Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami — somam apenas um ponto e nenhum gol marcado após a primeira rodada. O Verdão volta a campo na quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), contra o Al-Ahly, novamente no MetLife Stadium. No mesmo dia, o Porto enfrenta o Inter Miami, às 16h, em Atlanta.

Diante de 46 mil torcedores, a maioria palmeirense, o Verdão iniciou a partida em ritmo acelerado e pressionando a saída de bola do Porto. Escalado no esquema 3-5-2, criou ao menos cinco boas chances na etapa inicial, especialmente pelos pés de Estêvão, Maurício, Felipe Anderson e Ríos. O goleiro Cláudio Ramos, substituindo o lesionado Diogo Costa, salvou os portugueses com defesas decisivas, incluindo uma sequência no fim do primeiro tempo que também teve bola salva em cima da linha pela zaga.

No segundo tempo, o ritmo caiu com a intervenção constante do árbitro hondurenho Said Martinez, que paralisou o jogo com faltas discutíveis. Ainda assim, o Palmeiras seguiu insistindo, empurrado pela torcida e pelas substituições promovidas por Abel Ferreira. Paulinho, Raphael Veiga, Allan e Flaco López deram novo fôlego à equipe, que voltou a pressionar no fim.

Allan e Flaco quase marcaram, e Murilo acertou a trave após cobrança de escanteio. O Palmeiras finalizou 15 vezes ao longo da partida, contra sete do Porto, e teve mais posse de bola e volume ofensivo. Apesar da atuação sólida, o empate sem gols obriga o time brasileiro a buscar a vitória na próxima rodada para seguir com boas chances de classificação.

Publicado por Felipe Dantas