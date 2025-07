Confira os dias, horários e confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes

Do Brasil, país que mais levou representantes para a competição, dois times avançaram para as quartas de final, sendo elas: Palmeiras e Fluminense; próximos jogos estão marcados para começar na sexta-feira (4)

EFE/EPA/JACOB KUPFERMAN CHARLOTTE (Estados Unidos), 30/06/2025.- German Cano, do Fluminense (L), comemora o gol de abertura de 0 a 1 durante a partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre Internazionale Milano e Fluminense em Charlotte, Carolina do Norte, EUA, 30 de junho de 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/JACOB KUPFERMAN



Terminou na noite desta terça-feira (1) os jogos que marcaram o final das oitavas de final do Mundial de Clubes, Dos 16 times que avançaram na competição, apenas oito avançaram e seguem vivo em busca do título inédito. Dos países que tiveram representantes, equipes dez nações seguem vivas, sendo elas do: Brasil (2), Arabia Saudita (1), Inglaterra (1), França (1), Alemanha (2) e Espanha (1). Do Brasil, país que mais levou representantes para a competição, dois times avançaram para as quartas de final, sendo elas, Palmeiras, que bateu o Botafogo, e Fluminense, que derrotou a Inter de Milão. Os próximos jogos estão marcados para começar na sexta-feira (4).

Confira o dia, horário e confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes:

Sexta, 4 de julho

16h – Fluminense x Al-Hilal

22h – Palmeiras x Chelsea

Sábado, 5 de julho