CPMI do INSS: Presidente do Palmeiras pode ser convocada

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve votar nesta quinta-feira (4) a convocação de cinco nomes de destaque, incluindo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por suas ligações com empresas de crédito consignado. Também presidente da instituição financeira Crefisa, ela deverá falar sobre as denúncias de falhas contratuais e operacionais nos serviços de crédito consignado oferecidos a aposentados e pensionistas do INSS.

De acordo com o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), as investigações preliminares apontam que beneficiários estariam sendo obrigados a abrir contas correntes na Crefisa. O objetivo da convocação seria para que a presidente do Palmeiras possa esclarecer as movimentações e se tinha conhecimento dos descontos indevidos nos benefícios.

A lista de possíveis convocados para a CPMI, confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), inclui outros quatro nomes que serão votados individualmente para garantir previsibilidade e transparência:

Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master: Envolvido em uma operação da Polícia Federal, ele foi solto por habeas corpus e é acusado de vender créditos falsos, em um esquema que pode ter movimentado R$ 12 bilhões.

Governador Romeu Zema (Minas Gerais): Herdeiro da Zema Financeira, a convocação se baseia em um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que indica que a empresa pode ter sido usada para questões eleitorais. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, descontos eram autorizados automaticamente, mediante o pagamento do programa Auxílio Brasil.

Ministro Jorge Messias (Advogado-Geral da União): A convocação se deve ao excesso de judicialização contra nove entidades e associações investigadas por descontos irregulares de aposentados e pensionistas.

Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula: O nome do filho mais velho do presidente, que mora na Espanha desde julho, foi citado em um esquema de intermediárias e lobistas que teriam “blindagem política” e ligações com descontos irregulares. O requerimento foi proposto pelo senador Eduardo Girão.

O presidente da CPMI, Carlos Viana, afirmou que todos os requerimentos serão votados individualmente na quinta-feira, “visando a verdade e a transparência em favor das viúvas, órfãos e aposentados”.

