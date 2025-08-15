Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Grêmio fecha contratação de Marcos Rocha, do Palmeiras

Grêmio fecha contratação de Marcos Rocha, do Palmeiras

Lateral-direito estava no Alviverde desde 2018 e conquistou 12 títulos, sendo um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube paulista

  • Por da Redação
  • 15/08/2025 13h48 - Atualizado em 15/08/2025 13h49
  • BlueSky
Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Marcos Rocha Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018 e possui 12 taças na equipe paulista

O Grêmio fechou a contratação do lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, nesta sexta-feira (15). O jogador de 36 anos deve se despedir de seus companheiros nesta sexta ou no sábado (16).

O Tricolor procurava um jogador nesta posição para reforçar o elenco e com a condição de chegar e jogar de imediato. O clube gaúcho já contratou o zagueiro Balbuena e o centroavante Carlos Vinicius. Antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, Alex Santana já havia chegado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018 e possui 12 taças na equipe paulista (duas Conmebol Libertadores, três Brasileiros, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, entre outros). O lateral tem 346 jogos no alviverde, marcou nove gols e deu 40 assistências. Nesta temporada, atuou em apenas 17 dos 49 jogos do Palmeiras, sendo 13 como titular. No Campeonato Brasileiro, jogou só uma vez, e por isso pode defender o Grêmio na Série A.

Leia também

Corinthians oficializa renovação de R$ 1,3 bilhão com a Nike após 'flerte' com Adidas
Elogio de Abel à festa do Universitario nas arquibancadas deixa torcida do Palmeiras em fúria

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >