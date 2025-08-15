Grêmio fecha contratação de Marcos Rocha, do Palmeiras

O Tricolor procurava um jogador nesta posição para reforçar o elenco e com a condição de chegar e jogar de imediato. O clube gaúcho já contratou o zagueiro Balbuena e o centroavante Carlos Vinicius. Antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, Alex Santana já havia chegado.

Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018 e possui 12 taças na equipe paulista (duas Conmebol Libertadores, três Brasileiros, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, entre outros). O lateral tem 346 jogos no alviverde, marcou nove gols e deu 40 assistências. Nesta temporada, atuou em apenas 17 dos 49 jogos do Palmeiras, sendo 13 como titular. No Campeonato Brasileiro, jogou só uma vez, e por isso pode defender o Grêmio na Série A.