Leila Pereira e Rony ignoram explicação da CBF e comemoram gol de bicicleta em Atlético-MG x Palmeiras

Reprodução/Palmeiras Leila Pereira é presidente e patrocinadora do Palmeiras



Presidente da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Seneme considerou que o golaço marcado por Rony, no duelo entre Atlético-MG e Palmeiras, válido pela oitava rodada do Brasileirão, foi bem anulado. Ao analisar o lance, o ex-juiz afirmou que o VAR traçou as linhas corretamente, identificando o atacante em posição de impedimento. Logo após a entidade exibir o diálogo dos árbitros em campo, o jogador palmeirense ignorou a versão da CBF e festejou nas redes sociais. “O futebol é feito de momentos e esse merece não ser esquecido. Graças ao meu Senhor Jesus, tive a honra de fazer mais um gol de bicicleta, em um estádio tão importante como o Mineirão. Guardarei com carinho cada narração que recebi. Esse será mais um gol que entrará para a minha história e que terei orgulho de contar para meus filhos!”, escreveu Rony.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu a publicação com uma critica à comissão de arbitragem. “Uma verdadeira pintura! Espetacular! Vamos em Frente Rony lutando pelo que podemos controlar. Parabéns! Este golaço estará sempre em nossa história”, comentou. Em seguida, a dirigente ainda fez uma publicação exclusiva sobre o tema. “Felicidade em presenciar e comemorar este gol fantástico! Parabéns Rony! Este momento estará para sempre em nossa memória e em nossa História! Vamos em Frente! Avanti Palestra!”, continuou. A jogada foi invalidada no início da partida, quando o placar ainda estava zerado – no fim, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Abaixo, veja a análise do VAR e as reações dos palmeirenses.

A análise do VAR na revisão do gol de bicicleta do Rony, contra o Atlético-MG.pic.twitter.com/Q52j1j5ZIR — Diário Palmeiras (@diario1914) May 30, 2023

Felicidade em presenciar e comemorar este gol fantástico! Parabéns Rony! Este momento estará para sempre em nossa memória e em nossa História! Vamos em Frente! Avanti Palestra! 🚲🚲🚲 pic.twitter.com/VmmgOxatVJ — Leila Pereira (@leilapereiralp) May 30, 2023