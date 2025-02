Palmeiras apresenta dupla de zagueiros na Academia de Futebol

Micael, de 24 anos, firmou um contrato de cinco anos com o clube, enquanto Bruno Fuchs, de 25 anos, chega por meio de um empréstimo do Atlético-MG, que se estenderá até dezembro

Micael e Bruno Fuchs foram oficialmente apresentados como os mais novos integrantes do elenco do Palmeiras. Os dois defensores expressaram sua gratidão ao treinador Abel Ferreira, reconhecendo a confiança depositada neles. Micael, de 24 anos, firmou um contrato de cinco anos com o clube, enquanto Fuchs, de 25 anos, chega por meio de um empréstimo do Atlético-MG, que se estenderá até dezembro. Durante a coletiva, Micael ressaltou a relevância de ser convocado por um técnico de prestígio como Abel Ferreira.

Por sua vez, Fuchs não hesitou em elogiar os títulos conquistados pelo treinador, demonstrando respeito e admiração. O defensor Fuchs usará a camisa 3, enquanto Micael vestirá a 13, ambos ansiosos para mostrar seu potencial em campo. Fuchs revelou que a proposta do Palmeiras foi irresistível. “Será um ano de empréstimo, mas em nenhum momento eu tive dúvida de vir para cá. Quando chega uma proposta do Palmeiras, acredito que é muito difícil dizer não. Eu vim para provar o meu valor, e tenho os dois (Gustavo Gómez e Murilo) como referências”, afirmou Furch, que iniciou a carreira no Internacional como meio-campista e pode também ajudar como volante.

“O que mais pesou para mim foi o Palmeiras ser esta grande equipe. Sei que grandes jogadores estão com a gente e agora é mostrar dentro de campo”, declarou Micael, comprado do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. “Sempre quis jogar aqui desde novo, sempre tive essa expectativa. Joguei muitas vezes contra e via que era o que eu queria pra mim. Quando chegou a oportunidade, não teve como dizer não. Graças a Deus, estou aqui.”

