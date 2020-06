Palmeiras cobra Olimpia-PAR na FIFA por dívida envolvendo Mendieta

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação Caso consiga a vitória nos tribunais, o time brasileiro pode conseguir R$ 2,5 milhões



Lembra dele? William Mendieta vestiu a camisa do Palmeiras entre 2013 e 2014, mas continua dando o que falar nos bastidores. O clube entrou com uma ação na FIFA contra o Olimpia, do Paraguai, para cobrar dívidas referentes a negociações envolvendo o meia. A informação foi primeiramente publicada pelo Esporte Interativo e confirmada pela Jovem Pan.

O Palestra entrou nas instâncias da FIFA para cobrar dois valores. O primeiro deles envolve a última parcela da venda de Mendieta, no valor de US$ 75 mil, cerca de R$ 400 mil na cotação atual.

O segundo é por conta de um valor previsto em contrato em caso de revenda, o que se concretizou no final do ano passado, quando o meia de 31 anos foi vendido ao Juárez-MEX. Nesta condição, o Palmeiras pede algo em torno de R$ 2 milhões.

Caso consiga a vitória nos tribunais, o time brasileiro pode conseguir R$ 2,5 milhões, além dos juros, que devem aumentar ainda mais o número.

Mendieta foi contratado pelo Palmeiras em 2013, mas teve uma passagem de pouco brilho. No início de 2015, foi emprestado ao Olimpia, que dois anos depois o adquiriu em definitivo.