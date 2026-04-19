Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo (19), às 18h30, no Allianz Parque; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JOãO AURÉLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras chega para o confronto na liderança do Brasileirão



Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (19), às 18h30, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 12ª rodada da competição.

O Palmeiras chega para a partida ocupando a liderança, com 26 pontos, e vem de seis jogos sem perder no Brasileirão. Já o Athletico-PR aparece em sexto lugar, soma 19 pontos.

Onde assistir Palmeiras x Athletico-PR ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Premiere, com transmissão iniciando às 18h30.