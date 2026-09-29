Quaest: Derrite aparece com 18% pelo Senado de SP; Marina e Tebet tem 15% cada

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados / Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Divulgação/Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostra Guilherme Derrite (PP) com 18% das intenções de voto para o Senado por São Paulo, seguido por Marina Silva (Rede) e Simone Tebet com 15% cada.

Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Derrite aparece à frente de Marina e Tebet. André do Prado (PL) registra 12%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 23 de setembro, Derrite oscilou de 16% para 18%, enquanto Marina passou de 13% para 15%. Simone teve um aumento percentual de 12% para 15%, e André do Prado foi de 8% para 12%.

Guilherme Derrite (PP) – 18% (eram 16% em 23 de setembro)

Simone Tebet (PSB) – 15% (eram 12%)

Marina Silva (Rede) – 15% (eram 13%)

André do Prado (PL) – 12% (eram 8%)

Salles (Novo)* – 3% (eram 3%)

Geraldo Rufino (Podemos) – 1% (era 1%)

Soninha Francine (Cidadania) – 1% (era 1%)

Dra. Eliana Ferreira (PSTU) – 1% (era 1%)

Maíra de Souza (UP) – 1% (era 1%)

Guto Schiavetto (Missão) – 1% (era 1%)

Marcio Alves (UP) – 1% (era 1%)

Wiiliam Teixeira (Agir) – 0% (era 0%)

Petter Maahs (PCB) – 0% (era 0%)

Weller Gonçalves (PSTU) – 0% (era 0%)

Ednelson Cesaretti (PCO) – 0% (era 0%)

Indecisos – 15% (eram 24%)

Branco/Nulo/Não vai votar – 16% (eram 18%)

*A pesquisa computou a porcentagem de Ricardo Salles, que desistiu da competição pelo Senado paulista.

De 25 a 28 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-01590/2026.