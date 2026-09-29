JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

Quaest: Derrite aparece com 18% pelo Senado de SP; Marina e Tebet tem 15% cada

O deputado estadual André do Prado (PL) registra 12%

Jovem Pan

Marina, Tebet, André do Prado, Derrite
Marina, Tebet, André do Prado, Derrite Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados / Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Divulgação/Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostra Guilherme Derrite (PP) com 18% das intenções de voto para o Senado por São Paulo, seguido por Marina Silva (Rede) e Simone Tebet com 15% cada.

Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Derrite aparece à frente de Marina e Tebet. André do Prado (PL) registra 12%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 23 de setembro, Derrite oscilou de 16% para 18%, enquanto Marina passou de 13% para 15%. Simone teve um aumento percentual de 12% para 15%, e André do Prado foi de 8% para 12%.

  • Guilherme Derrite (PP) – 18% (eram 16% em 23 de setembro)
  • Simone Tebet (PSB) – 15% (eram 12%)
  • Marina Silva (Rede) – 15% (eram 13%)
  • André do Prado (PL) – 12% (eram 8%)
  • Salles (Novo)* – 3% (eram 3%)
  • Geraldo Rufino (Podemos) – 1% (era 1%)
  • Soninha Francine (Cidadania) – 1% (era 1%)
  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU) – 1% (era 1%)
  • Maíra de Souza (UP) – 1% (era 1%)
  • Guto Schiavetto (Missão) – 1% (era 1%)
  • Marcio Alves (UP) – 1% (era 1%)
  • Wiiliam Teixeira (Agir) – 0% (era 0%)
  • Petter Maahs (PCB) – 0% (era 0%)
  • Weller Gonçalves (PSTU) – 0% (era 0%)
  • Ednelson Cesaretti (PCO) – 0% (era 0%)
  • Indecisos – 15% (eram 24%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar – 16% (eram 18%)

*A pesquisa computou a porcentagem de Ricardo Salles, que desistiu da competição pelo Senado paulista.

De 25 a 28 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-01590/2026.

continue lendo

Raquel Lyra e João Campos, candidatos em PE. Política Pernambuco tem empate entre Raquel Lyra e João Campos, aponta Quaest Primeiro turno acontece neste domingo (4)
  1. Quaest: Paes tem 34% contra 25% de Ruas no RJ no primeiro turno Jovem Pan · há 1 hora
  2. Quaest: Celina Leão registra 39%; Leandro Grass, 23% no 1º turno do DF Jovem Pan · há 1 hora
  3. Quaest: Tarcísio tem 44%; Haddad, 24% no 1º turno de SP Jovem Pan · há 2 horas
  4. Quaest: Cleitinho tem 37% dos votos e Patrus, 18% pelo governo de MG Jovem Pan · há 2 horas