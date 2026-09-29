Quaest: Derrite aparece com 18% pelo Senado de SP; Marina e Tebet tem 15% cada
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostra Guilherme Derrite (PP) com 18% das intenções de voto para o Senado por São Paulo, seguido por Marina Silva (Rede) e Simone Tebet com 15% cada.
Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Derrite aparece à frente de Marina e Tebet. André do Prado (PL) registra 12%.
Na comparação com o levantamento divulgado em 23 de setembro, Derrite oscilou de 16% para 18%, enquanto Marina passou de 13% para 15%. Simone teve um aumento percentual de 12% para 15%, e André do Prado foi de 8% para 12%.
- Guilherme Derrite (PP) – 18% (eram 16% em 23 de setembro)
- Simone Tebet (PSB) – 15% (eram 12%)
- Marina Silva (Rede) – 15% (eram 13%)
- André do Prado (PL) – 12% (eram 8%)
- Salles (Novo)* – 3% (eram 3%)
- Geraldo Rufino (Podemos) – 1% (era 1%)
- Soninha Francine (Cidadania) – 1% (era 1%)
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU) – 1% (era 1%)
- Maíra de Souza (UP) – 1% (era 1%)
- Guto Schiavetto (Missão) – 1% (era 1%)
- Marcio Alves (UP) – 1% (era 1%)
- Wiiliam Teixeira (Agir) – 0% (era 0%)
- Petter Maahs (PCB) – 0% (era 0%)
- Weller Gonçalves (PSTU) – 0% (era 0%)
- Ednelson Cesaretti (PCO) – 0% (era 0%)
- Indecisos – 15% (eram 24%)
- Branco/Nulo/Não vai votar – 16% (eram 18%)
*A pesquisa computou a porcentagem de Ricardo Salles, que desistiu da competição pelo Senado paulista.
De 25 a 28 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-01590/2026.
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