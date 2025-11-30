Palmeiras evita torcida e imprensa em retorno de Lima e encontra CT vazio

Após o vice na Libertadores para o Flamengo, paulistas têm pela frente as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, onde possuem chances remotas de título

KAREN FONTES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Roque lamenta a derrota por 1 a 0 para o Flamengo na final da Copa Libertadores



O clima no Palmeiras não é dos melhores após a derrota para o Flamengo por 1 a 0 na decisão da Copa Libertadores, no sábado (29), no estádio Monumental de Lima. A delegação alviverde desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos em silêncio na manhã deste domingo (30), mas preparada para lidar com a frustração de seus torcedores.

Indignados, fãs palmeirenses desabafaram nas redes sociais após a partida, incomodados principalmente com a postura da equipe na derrota que impediu o quarto título continental do conjunto alviverde.

Os poucos torcedores presentes no desembarque, pouco antes das 7h, porém, também retornavam da capital peruana e não incomodaram o grupo. Os atletas evitaram contato com a imprensa e com a torcida no local e partiram direto em dois ônibus para a Academia de Futebol, na zona oeste paulistana, de onde foram liberados.

O Palmeiras reforçou o esquema de segurança na entrada do centro de treinamento alviverde, mas nenhum torcedor esteve presente para recepcionar a equipe. Os jogadores pegaram seus carros e foram para casa, exceto o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez, que moram próximos ao local, e saíram a pé do CT.

Agora, o técnico Abel Ferreira terá a dura missão de resgatar o moral do elenco para as duas partidas finais do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe tem chances remotas de título. Com cinco pontos a menos que o líder Flamengo, o time alviverde precisará vencer o Atlético-MG, na quarta-feira (3), e o Ceará, no próximo domingo (7), e torcer para o concorrente somar, no máximo, um ponto contra Ceará e Mirassol.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert