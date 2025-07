Palmeiras vence Pachuca por 3 a 0 e vai à final da The Women’s Cup

Palestrinas, atuais vice-campeãs do campeonato, disputam o título com o Racing Louisville na quinta-feira (24), às 20h

Rebeca Schumacker | Rebeca Reis | The Women's Cup



O Palmeiras, vice-campeão da última edição do The Women’s Cup, entrou em campo neste domingo (20) contra o Pachuca, do México, que está em sua primeira participação no campeonato. A equipe paulista era apontada como favorita, apesar do futebol feminino mexicano tem evoluído nos últimos jogos. As palestrinas agora enfrentam o Racing Louisville, uma disputa que pode marcar uma revanche de 2024, quando o Palmeira garantiu a vaga na final depois de vencer o time norte-americano nos pênaltis.

Conforme esperado, o Palmeiras começou pressionando a equipe mexicana. Teve duas chances claras de gols nos minutos iniciais, mas na hora da finalização falhava. Só que a estratégia não demorou a fazer efeito, e aos 24 minutos, após cobrança de escanteio de Andressinha, as palestrinas abriram o placar na cabeçada de Brena. O gol palmeirense colocou o Pachuca no jogo, que teve uma boa oportunidade de empatar três minutos depois, mas parou em Tainá, goleira do Palmeiras, que defendeu com o pé.

Apesar do susto, a equipe paulista retomou o controle do jogo e não demorou a fazer o segundo. Após passe de Brena, que foi autora do primeiro gol, Soll chutou forte e marcou. A goleira adversária até chegou a espalmar, mas a bola foi para dentro do gol. Com dois mais no placar, o Palmeiras começou a administrar o jogo e resultado, mas levaram mais um susto quando a goleira Tainá, saiu para defender uma bola e acabou esbarrando com a atacante de Pachuca, apesar das duas terem se colidido e caído, a arbitragem não entendeu como falta e não deu cartão vermelho para a defensora brasileira.

A situação palmeirense, que já era boa, ficou ainda melhor quando chegou ao terceiro gol em uma cobrança de pênalti. Com o resultado garantido, as palestrinas levaram o resultado até o final do jogo e garantira a vaga para a final do campeonato, que vai ser realizado na quinta-feira (24), às 20h, na Arena Barueri.